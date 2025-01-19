مشاهير العرب - إطلالة ياسمين صبري ونادية الجندي في حفل جوي أوورد 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 19 يناير 2025 01:45 مساءً - شهد حفل JOY AWARDS، حضور كوكبة من نجوم الفن من جميع أنحاء العالم، والذي أقيمت فعالياته مساء أمس السبت في الرياض بالمملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض في نسخته الخامسة، وتألقت العديد من النجمات خلال الحفل بإطلالات مميزة، أبرزهن ياسمين صبري، ونادية الجندي.

وتألقت الفنانةياسمين صبري، في فعاليات حفل Joy Awards، بإطلالة مميزة ومبهرة، لفتت الأنظار لها، حيث ارتدت فستانا باللون الأسود المرصع بورد باللون الوردي المطرز، وبتسريحة شعر منسدل على ظهرها.

وطلت الفنانة نادية الجندي في حفل Joy Awards، على اللافندر كاربت بإطلالة أثارت حالة من الجدل، وظهرت بفستان غامق مكشوف البطن، والتقطت العديد من الصور التذكارية، لتبدأ بعدها حملة من الانتقادات من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ورأى العديد من المستخدمين أن الفستان لا يتناسب مع سنها مطلقًا، مما جعلها محط جدل واسع في النقاشات الثقافية والفنية، وفى مرمى الانتقادات العنيفة.

حفل Joy Awards

وأقيم حفل Joy Awards 2025، في دورته الخامسة، مساء أمس، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، وتم تكريم صناع الترفيه على مستوى العالم العربي، في مجالات الفن، السينما، الدراما، الموسيقى، والرياضة، بحضور المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة، ويتم تنظيمه من قبل مجموعة من المحترفين، مما يضمن تقديم تجربة استثنائية للحضور والمشاهدين.

وشهد ريد كاربت حفل Joy Awards حضور العديد من النجوم وهم: «باسم سمرة، عمرو يوسف، بيومي فؤاد، نيللي كريم، سمية الخشاب، النجم العالمي أنتوني هوبكنز، أحمد السقا، أحمد حلمي، منى زكي، أحمد سعد، أحمد عز، أروى جودة، أصالة، رامز جلال، باسل ياخور، محمد كريم، أحمد خالد موسى، ياسمين صبري، نبيلة عبيد، نيكول سابا» وغيرهم من النجوم وسط أجواء احتفالية، وتغطية إعلامية عالمية للحدث الفني الأضخم في الشرق الأوسط.