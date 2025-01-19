الرياضة - 04:51 - سعر الذهب والدولار الآن في مصر بختام التعاملات.. «آخر تحديث» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 19 يناير 2025 04:51 مساءً - سعر الذهب والدولار الآن.. استقرسعر الذهب في ختام تعاملات اليوم الأحد 19 يناير 2025، وذلك بالتزامن مع استقرار سعر الدولار في جميع البنوك العاملة بـ مصر.

سعر الذهب والدولار

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر الذهب والدولار وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

سعر الذهب عيار 24

سعر الذهب عيار 24، سجل نحو 4320 جنيها للبيع، 4297.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

سعر الذهب عيار 22، سجل نحو 3960 جنيها للبيع، 3939 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب عيار 21، سجل نحو 3780 جنيها للبيع، 3760 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سعر الذهب عيار 18، سجل نحو 3240 جنيها للبيع، 3222.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

سعر الذهب عيار 14، سجل نحو 2520 جنيها للبيع، 2506.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

سعر الذهب عيار 12، سجل نحو 2160 جنيها للبيع، 2148.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

سعر الذهب عيار 9، سجل نحو 1620 جنيها للبيع، 1611.5 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب، سجل نحو 30240 جنيها للبيع، 30080 جنيها للشراء.

سعر أوقية الذهب

سعر أوقية الذهب، سجل نحو 2703.38 دولار للبيع، 2702.33 دولار للشراء.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سعر الدولار في البنك المركزي، بلغ نحو 50.31 جنيه للشراء و50.44 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، بلغ نحو 50.30 جنيه للشراء و50.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار في بنك مصر، بلغ نحو 50.31 جنيه للشراء و50.41 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سعر الدولار في بنك الإسكندرية، بلغ نحو 50.30 جنيه للشراء، 50.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، بلغ نحو 50.35 جنيه للشراء، 50.545 جنيه للبيع.

سعر الدولار في قناة السويس

سعر الدولار في بنك قناة السويس، بلغ نحو 50.32 جنيه للشراء، 50.42 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك العربي الإفريقي

سعر الدولار في بنك العربي الإفريقي، بلغ نحو 50.30 جنيه للشراء، 50.40 جنيه للبيع.