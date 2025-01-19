وصول حافلة الزمالك لاستاد القاهرة استعدادا لمواجهة إنيمبا في الكونفدرالية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 19 يناير 2025 05:00 مساءً - وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ستاد القاهرة الدولي، استعدادًا لخوض مباراة إنيمبا النيجيري المقرر لها في السادسة مساء اليوم الأحد في الجولة السادسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.



وحرص لاعبو الفريق وأعضاء الجهاز الفني على تفقد أرضية ملعب المباراة قبل بدء عمليات الإحماء استعدادًا للقاء المرتقب.



وكان السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق ألقى محاضرة فنية على اللاعبين في فندق الإقامة قبل التحرك لملعب المباراة، شرح خلالها التعليمات الفنية الأخيرة استعدادًا للقاء المرتقب أمام إنيمبا النيجيري.



وكان الزمالك حسم تأهله لدور الثمانية بعد الفوز على بلاك بولز بطل موزمبيق في الجولة الخامسة بثلاثية مقابل هدف ليتصدر مجموعته برصيد 11 نقطة.

موعد مباراة الزمالك وإنيمبا في الكونفدرالية

تنطلق مباراة الزمالك وإنيمبا النيجيري في الكونفدرالية في السادسة مساء اليوم الأحد.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وإنيمبا

تنقل مباراة الزمالك وإنيمبا في الكونفدرالية عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

الزمالك في مباراة تحصيل حاصل أمام إنيمبا النيجيري

ويخوض الزمالك مباراة إنيمبا النيجيري دون ضغوطات أو أهداف بعد حسم التأهل كمتصدر للمجموعة من الجولة الماضية بعد وصوله للنقطة رقم 11.

وتعد مباراة الزمالك وإنيمبا، فرصة لـ السويسري كريستيان جروس لمشاركة عدد من اللاعبين البدلاء وإعطائهم الفرصة.

فيما يسعى إنيمبا لتحقيق الفوز أملا في تعثر المصري أمام بلاك بولز من أجل مرافقة الزمالك لربع نهائي الكونفدرالية.

الزمالك

ترتيب مجموعة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

1- الزمالك - 11 نقطة

2- المصري 6 نقاط

3- إنيمبا - 5 نقاط

4- بلاك بولز 4 نقاط

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