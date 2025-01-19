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في غياب مصطفى محمد، نانت يتعادل مع سانت إيتيان في الدوري الفرنسي - أخبار كلمتك

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في غياب مصطفى محمد، نانت يتعادل مع سانت إيتيان في الدوري الفرنسي - أخبار كلمتك

في غياب مصطفى محمد، نانت يتعادل مع سانت إيتيان في الدوري الفرنسي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 19 يناير 2025 07:45 مساءً - انتزع سانت إيتيان، نقطة التعادل على ملعبه أمام نانت بنتيجة 1 / 1، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة بالدوري الفرنسي.

 

تعادل نانت مع سانت إيتيان

أنهى فريق نانت الشوط الأول متقدما بهدف مهاجمه النيجيري موزيس سيمون في الدقيقة 14.

وأدرك سانت إيتيان التعادل في الشوط الثاني بهدف سجله أوجستين بواكي في الدقيقة 86 لينجو بنقطة على ملعبه ووسط جماهيره.

بهذا التعادل يتساوى الفريقان برصيد 17 نقطة في المركزين الخامس عشر والسادس عشر بجدول الترتيب، ولكن نانت يتفوق على منافسه بفارق الأهداف.

 

وشهدت المباراة غياب مصطفى محمد عن نانت بعد استبعاده من قائمة المباراة بالأمس.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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