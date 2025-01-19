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رئيس مجلس القيادة يعزي أمير دولة الكويت. - أخبار كلمتك

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رئيس مجلس القيادة يعزي أمير دولة الكويت. - أخبار كلمتك

رئيس مجلس القيادة يعزي أمير دولة الكويت. - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 19 يناير 2025 04:57 مساءً - كلمتك/خاص:

بعث فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم، برقية عزاء ومواساة الى اخيه صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، امير دولة الكويت الشقيقة، وذلك في وفاة المغفور له باذن الله تعالى الشيخ عبدالله راكان نايف جابر الأحمد الصباح.

واعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، باسمه واعضاء المجلس والحكومة، عن خالص التعازي، واصدق المواساة لاخيه الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح بهذا المصاب الاليم، سائلاً الله ان يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة، وان يلهم سموه والعائلة الحاكمة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء، وان يحفظ دولة الكويت وشعبها الشقيق من كل سوء ومكروه.
 

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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