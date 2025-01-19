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أحمد سعد يتصدر تريند يوتيوب بألبوم «حبيبنا» وإطلالته بحفل Joy Awards - أخبار كلمتك

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أحمد سعد يتصدر تريند يوتيوب بألبوم «حبيبنا» وإطلالته بحفل Joy Awards - أخبار كلمتك

أحمد سعد يتصدر تريند يوتيوب بألبوم «حبيبنا» وإطلالته بحفل Joy Awards - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 19 يناير 2025 01:49 مساءً - تصدر الفنان أحمد سعد التريند عبر مواقع التواصل الاجتماعي وموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب خلال الساعات الماضية بعد طرح ألبوم «حبيبنا» وظهوره اللافت في حفل Joy Awards 2025 بالمملكة العربية السعودية أمس السبت.
 


أطل أحمد سعد أمس في حفل Joy Awards  بإطلالة مختلفة من خلال جاكيت طويل وستايل يظهر به أحمد سعد للمرة الأولى وانتشرت صوره بشكل كبير عبر جميع منصات التواصل الاجتماعي.

 

ألبوم أحمد سعد

كما حقق "سعد" انتشارا كبيرا على مدار الساعات الماضية بألبومه الجديد "حبيبنا" الذي أطلقه يوم الأربعاء الماضي على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة.

وتصدر أحمد سعد التريند على موقع يوتيوب بست أغنيات دفعة واحدة من ألبوم حبيبنا بعد أن أطلق الألبوم المكون من ٩ أغنيات في يوم واحد.

وتواجدت بقائمة  تريند اليوتيوب  أغنيات (بسيط، وتيجي نحارب، وعايز سلامتك، وعمري اللي فات، وأنا مشيت، ولوجيت).

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الأغنيات بشكل كبير على حساباتهم الشخصية كما انتشرت مجموعة كبيرة من المقاطع على تطبيق تيك توك محققة ملايين المشاهدات.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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