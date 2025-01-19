هيئة الاستثمار تستضيف فاعلية بعنوان "سلوك الأعمال المسئول في مصر نحو مستقبل مستدام" - أخبار كلمتك

هيئة الاستثمار تستضيف فاعلية بعنوان "سلوك الأعمال المسئول في مصر نحو مستقبل مستدام" - أخبار كلمتك

وزير الصناعة: منع تسقيع الأراضي الصناعية وعدم غلق أي منشأة صناعية إلا بقرار من رئيس مجلس الوزراء - أخبار كلمتك

وزير الصناعة: منع تسقيع الأراضي الصناعية وعدم غلق أي منشأة صناعية إلا بقرار من رئيس مجلس الوزراء - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

أول إجراء من الخطيب بشأن أزمة مترجم كولر - أخبار كلمتك

أول إجراء من الخطيب بشأن أزمة مترجم كولر - أخبار كلمتك

قناة عبرية: إسرائيل استلمت قائمة الأسيرات الـ3 المتوقع الإفراج عنهن اليوم - أخبار كلمتك

قناة عبرية: إسرائيل استلمت قائمة الأسيرات الـ3 المتوقع الإفراج عنهن اليوم - أخبار كلمتك

مع بدء موعد الهدنة، حماس تنشر عناصر شرطتها في شوارع غزة - أخبار كلمتك

مع بدء موعد الهدنة، حماس تنشر عناصر شرطتها في شوارع غزة - أخبار كلمتك

وسائل إعلام إسرائيلية: بن غفير ووزراء حزبه قدموا استقالتهم من الحكومة - أخبار كلمتك

وسائل إعلام إسرائيلية: بن غفير ووزراء حزبه قدموا استقالتهم من الحكومة - أخبار كلمتك

التشكيل المتوقع للزمالك أمام إنيمبا النيجيري في الكونفدرالية - أخبار كلمتك

التشكيل المتوقع للزمالك أمام إنيمبا النيجيري في الكونفدرالية - أخبار كلمتك

موعد مباراة ريال مدريد ولاس بالماس في الدوري الإسباني والقناة الناقلة - أخبار كلمتك

موعد مباراة ريال مدريد ولاس بالماس في الدوري الإسباني والقناة الناقلة - أخبار كلمتك

تعديل تشغيل مترو الأنفاق اليوم لهذا السبب - أخبار كلمتك

تعديل تشغيل مترو الأنفاق اليوم لهذا السبب - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

عزاء الفنان الراحل فكري صادق بمسجد الحامدية الشاذلية اليوم - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
عزاء الفنان الراحل فكري صادق بمسجد الحامدية الشاذلية اليوم - أخبار كلمتك

عزاء الفنان الراحل فكري صادق بمسجد الحامدية الشاذلية اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 19 يناير 2025 09:30 صباحاً - تستقبل أسرة الفنان الراحل فكري صادق العزاء اليوم عقب صلاة المغرب بمسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين، وذلك بعد أن وافته المنية مساء أول أمس الجمعة عن عمر يناهز 79 عامًا.

 

وكان فكري صادق، كشف منذ فترة قصيرة في أحد البرامج التلفزيونية، عن إصابته في الثالثة من عمره، بالحمى الشوكية، وأعدت والدته الكفن ظنًا بانتهاء حياة ابنها.

 

الحالة الصحية لفكري صادق 

 

وأكد “فكري”، أنه عانى من مشكلة في النطق بسبب هذه الحمى، ولكن والدته رفضت إدخاله إلى مدرسة الصم والبكم، وألحقته بالتعليم العادي ثم بدأت معه رحلة العلاج.

وفي المرحلة الإعدادية وفي خضم معاناته مع النطق المتعثر، نصحه أحد أساتذته بقراءة القرآن الكريم لتحسين النطق عنده وتحسين مخارج الحروف، وبالفعل كان القرآن الكريم سبب شفائه، وبعدها أصبح رئيس فريق التمثيل في مدرسة شبرا الثانوية.

وشارك فكري لأول مرة في السينما في فيلم "صور ممنوعة"، وفي عام 1975 شارك في فيلم "بابا آخر من يعلم" مع حسين يوسف، وشمس البارودي، ومحمد رضا، كما شارك في فيلم "عيب يا لولو يا لولو عيب".

وشارك الفنان فكري صادق في أفلام عديدة، منها "الأيام تصنع النهاية"، و"جبروت امرأة"، و"الخونة" و"مقص عم قنديل"، و"لست مجرمًا"، و"عصر الذئاب"، و"التوت والنبوت"، و"عصفور له أنياب"، و"سلام يا صاحبي"، و"حارة الطيبين"، و"امرأتان ورجل"، و"النمر والأنثى"، و"القانون لا يعرف عائشة"، و"الجمالية"، و"قاهر الفرسان"، و"كفر الطماعين"، و"المولد"، و"المرشد"، و"حسن ومرقص" وقدم فيها شخصية إمام في المسجد، و"عايشين اللحظة"، و"حارة مزنوقة".

في المسرح شارك في ما يزيد على 10 مسرحيات منها مسرحية "بودي جارد"، و"منور يا باشا"، و"ليلة من ألف ليلة"، وغيرها.

قدم فكري، أول عمل تلفزيوني عام 1976، وشارك في مسلسل "البوسطجي"، وبعدها بعام شارك في مسلسلات "لص الثلاثاء"، و"نفوس معذبة".

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

عزاء الفنان الراحل فكري صادق بمسجد الحامدية الشاذلية اليوم - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق