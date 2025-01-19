مشاهير العرب - «Twist Tv» تعزز ريادتها في المحتوى العربي بعرض حصري لفيلم «آخر الخط» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 19 يناير 2025 02:20 مساءً - في خطوة تؤكد ريادتها في مجال المحتوى العربي، أعلنت منصة تويست Twist عن عرض حصري لأول مرة للفيلم المصري الجديد «آخر الخط»، وتأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية المنصة لتقديم محتوى مبتكر يلبي تطلعات الجمهور العربي الباحث عن التميز والجودة.

«آخر الخط» هو أحد أبرز الأعمال السينمائية للموسم، حيث ينسج قصة مثيرة تدور أحداثها داخل أتوبيس يقوده الشيطان، ويجمع بين شخصيات تمثل الخطايا السبع، ويعكس الفيلم رؤية سينمائية مبتكرة تسلط الضوء على أنماط المجتمع المختلفة بأسلوب مليء بالإثارة والغموض، يُتوقع لهذا العمل الفني أن يحقق صدى واسعًا لدى عشاق السينما المصرية والعربية.

وسيكون فيلم «آخر الخط» متاحاً حصرياً على منصة Twist لمدة شهرين قبل عرضه على أي منصة أخرى، مما يمنح مشتركي المنصة تجربة استثنائية للاستمتاع بهذا العمل الفني المميز قبل الجميع، ويأتي هذا العرض الحصري ليعكس التزامTwist TV بتقديم تجربة مشاهدة فريدة لجمهورها، حيث تضم المنصة أكثر من 10 الاف ساعة من الأفلام والمسلسلات والبرامج التلفزيونية والأفلام الوثائقية وترفيه للأطفال.

بهذه المناسبة صرح أحمد يحيى، الرئيس التنفيذي لشركة “إي آند للتكنولوجيا المالية والتطبيقات الرقمية قائلاً: اختيارنا لعرض فيلم آخر الخط حصريًا على Twist يؤكد التزامنا بتقديم محتوى مبتكر يمزج بين التشويق والإثارة، ونثق بأن هذا الفيلم سيحقق نجاحًا كبيرًا وسيعزز مكانة المنصة كوجهة مفضلة لعشاق السينما العربية".

يتزامن هذا الاستثمار في المحتوى الأصلي مع خطة Twist الطموحة لزيادة قاعدة مشتركيها، كما تسعى المنصة لتعزيز شراكاتها مع صناع الأفلام والمؤسسات الإبداعية، في خطوة طموحة لدعم صناعة السينما المصرية والعربية وترسيخ مكانتها كمنصة رائدة للمحتوى العربي.

يذكر أن فيلم «آخر الخط» من إخراج محمد السعدني، وبطولة نخبة من النجوم، منهم بسمة، بشرى، محمد القس، محمد علي رزق، محمد يوسف أوزو، أحمد ثابت، وئام مجدي، ومحمد جمال قلبظ. ويمكن لجمهور Twist الاستمتاع بمشاهدة الفيلم من خلال اشتراكهم في المنصة.