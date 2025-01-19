الرياضة - 05:11 - وزير التعليم: تطبيق نظام البكالوريا في هذا الموعد حال موافقة الحوار المجتمعي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 19 يناير 2025 05:11 مساءً - نظام البكالوريا الجديد.. كشف محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الإعلان عن مقترح شهادة البكالوريا المصرية كبديل الثانوية العامة، ما زال تحت التنفيذ.

عندنا كابوس اسمه ثانوية عامة

وتابع: «شايفين عندنا كابوس اسمه ثانوية عامة، وعايزين نغيرها وعملنا دراسات كثيرة وطرحنا المقترح للحوار المجتمعي ونسعى لتطبيق البكالوريا المصرية على الصف الأول الثانوي العام القادم».

لسه هنقعد مع أولياء الأمور ومديري المدارس والمعلمين

واستكمل الوزير حديثه، قائلًا: «لو الحوار المجتمعي قال نطبق البكالوريا بعد سنتين هنمشي وفق هذا الرأى بس يكون هناك مبرر، وإحنا بنسمع الحوار المجتمعي ولسه هنقعد مع أولياء الأمور ومديري المدارس والمعلمين ولما نصل لرأى أفضل لأولادنا وبلدنا هنطبقه ولا يوجد أي استعجال فى تطبيق النظام وما زلنا فى الحوار المجتمعي وكل يوم توجد لقاءات مختلفة».

جلسات الحوار المجتمعي حول مقترح نظام شهادة البكالوريا المصرية

واصلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأحد 19 يناير، سلسلة جلسات الحوار المجتمعي حول مقترح «نظام شهادة البكالوريا المصرية»، وعقدت جلسة نقاشية مع رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير الصحف والمواقع والسادة الإعلاميين، بمشاركة عماد حسين وأحمد موسى وجمال الكشكي وإسلام عفيفي والكاتبة الصحفية علا الشافعي، رئيس تحرير اليوم السابع، ويدير الجلسة الإعلامى أسامة كمال، بجانب حضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

قواعد تطبيق نظام البكالوريا المصرية

- المرحلة الرئيسية الصفين الثاني الثانوي والثالث الثانوي.

- تعقد الامتحانات لطلاب الصف الثاني الثانوي مرتين في كل عام دراسي مايو ويوليو..

- بينما تعقد الامتحانات لطلاب الصف الثالث الثانوي في يونيو وأغسطس.

- رسوم الامتحان دخول الامتحان للمرة الأولى مجانا.

- رسوم دخول الامتحان للمرات الثانية 500 جنيه مقابل لكل امتحان.

- تحسب درجة كل مادة من مواد الثانوية من 100 درجة.

- يكون المجموع النهائي للطالب بجمع الدرجات الحاصل عليها لكل مادة.

- تحتسب كل المحاولات التي تقدم لها الطالب وترصد كافة درجات محاولاته ويحدد العام الدراسي الذي تقدم فيه الطالب لكل محاولة.

- ترسل قاعدة البيانات بشكل كامل المكتب التنسيق الأعمال شأنه بها.

- يجب أن يكون الامتحان للمرة الأولى في العام الدراسي المحدد دون تقديم أو تأخير فيما يسمح بإعادة الامتحان بعد ذلك في في أي عالم دراسي.

- يجوز للطالب دراسة مواد إضافية في أي مستوى في حالة رغبته في تعدد المسارات وذلك بعد انتهاء المسار الأساسي.

- يكون الحد الأقصى لعدد سنوات الدراسة للمرحلة الرئيسية 4 سنوات بخلاف الصف الأول الثانوي.