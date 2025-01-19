الرياضة - 05:11 - عاجل.. جروس يعلن تشكيل الزمالك ضد إنيمبا في الكونفدرالية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 19 يناير 2025 05:11 مساءً - الزمالك ضد إنيمبا.. أعلن المدرب السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن تشكيل الأبيض الذي يخوض مباراة إنيمبا النيجيري، اليوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة الختامية من دور مجموعات بطولة الكونفدرالية الإفريقية هذا الموسم 2024-2025.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الزمالك ضد إنيمبا في الكونفدرالية، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءً بتوقيت الدوحة، والثامنة مساءً بتوقيت أبو ظبي، وذلك على أرضية ستاد القاهرة الدولي معقل الفارس الأبيض.

الزمالك ضد إنيمبا في كأس الكونفدرالية اليوم

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مباراة إنيمبا النيجيري اليوم، وهو يتربع على صدارة ترتيب المجموعة برصيد 11 نقطة من 5 مباريات خاضها أبناء ميت عقبة في الكونفدرالية حتى الآن، بواقع 3 انتصارات وتعادلين وبدون هزيمة لكتيبة جروس.

وضمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التأهل كمتصدر للمجموعة بعد أن حصد 11 نقطة وبفارق 5 نقاط عن أقرب منافسيه فريق المصري البورسعيدي، الذي يخوض مواجهة في نفس التوقيت أمام بلاك بولز.

بينما يسعى فريق إنيمبا النيجري، في تحقيق الفوز اليوم على الزمالك، وانتظار هدية من بلاك بولز في الفوز على المصري البورسعيدي، من أجل خطف بطاقة الوصافة والتأهل إلى ربع نهائي الكونفدرالية.

تشكيل الزمالك ضد إنيمبا في كأس الكونفدرالية اليوم

وجاء تشكيل الزمالك اليوم على النحو التالي

تشكيل الزمالك ضد إنيمبا في بطولة كأس الكونفدرالية اليوم في حراسة المرمى محمد عواد في خط الدفاع محمود بنتايك حسام عبد المجيد حمزة المثلوثي عمر جابر في خط الوسط محمد السيد محمد عاطف محمد شحاتة أحمد سيد زيزو في خط الهجوم مصطفى شلبي سيف الدين الجزيري

مقاعد بدلاء الزمالك

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد وأحمد فتوح وجيفرسون كوستا وأحمد محمود وسيف جعفر وكونراد ميشالاك ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وحسام أشرف وناصر منسي.