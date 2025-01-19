جامعة حلوان تطلق حساب رقم 76076 للتبرعات لإنشاء وتجهيز المجمع الطبي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 19 يناير 2025 02:29 مساءً - أعلنت جامعة حلوان عن إطلاق مبادرة مجتمعية للمشاركة في إنشاء وتجهيز المجمع الطبي الجديد بالحرم الجامعي، والذي يعد مشروعًا حيويًا يخدم منطقة جنوب القاهرة بأكملها.

جامعة حلوان تطلق حساب رقم 76076 للتبرعات لإنشاء وتجهيز المجمع الطبي

يأتي هذا المشروع في إطار استراتيجية الجامعة لتطوير الخدمات الصحية وتوفير رعاية طبية متكاملة للمجتمع الجامعي والمجتمع المحيط، حيث إن المجمع الطبي الجديد سيمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات الطبية بالمنطقة.

المجمع الطبي جامعة حلوان

وقد حصل المشروع على الموافقات الرسمية اللازمة، حيث أصدر البنك المركزي المصري موافقته بتاريخ 17 ديسمبر 2024 على فتح حساب خاص للتبرعات، كما أصدرت وزارة المالية موافقتها في 19 ديسمبر 2024، وتم تفعيل الحساب في البنوك الرئيسية (الأهلي، مصر، القاهرة).

ويمكن للراغبين في المساهمة في هذا المشروع التنموي التبرع من خلال:

- رقم الحساب: 76076

- خدمة InstaPay للدفع الإلكتروني

لذا تدعو إدارة الجامعة لأعضاء هيئة التدريس والإداريين والطلاب وكافة المهتمين من المجتمع المدني للمشاركة في هذه المبادرة الهادفة لتطوير الخدمات الصحية.

وأكد الدكتور السيد قنديل على أن هذا المشروع يأتى نظرًا للحاجة الملحة لاستكمال توفير متطلبات كلية الطب، بالإضافة إلى توفير احتياجات الجامعة الطبية والتعليمية، حيث يوفر هذا المشروع المهم والحيوي الاحتياجات الضرورية اللازمة لتعليم وتدريب الطلاب بشكل يربط العلم النظري، بالإضافة إلى ما سيوفره المجمع من إمكانات علاجية لسكان منطقة حلوان.

وقال رئيس جامعة حلوان إن لهذا المشروع العديد من المميزات الهامة، حيث سيكون المجمع داخل الحرم الجامعي، وسيتم تنفيذه من خلال استخدام أصول الجامعة الحالية، كما يتسم بقرب الموقع من مباني كلية الطب والتمريض، كما يتميز بسهولة فصله واتصاله أيضا بباقي عناصر الحرم الجامعى، وقريب من الشوارع الرئيسية المحيطة بالجامعة، وهناك العديد من المزايا التنافسية للمشروع وهو عدم وجود مستشفى تعليمي في منطقتي جنوب وشرق القاهرة الكبرى، تقديم خدمات الرعاية الطبية للتجمعات الصناعية بمنطقة جنوب القاهرة.

أوضح الدكتور وليد السروجي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن المشروع يمثل إضافة نوعية لتوفير بيئة تعليمية متكاملة تهدف إلى تأهيل الكوادر الطبية وسد احتياجات القطاع الصحي لخدمة شريحة واسعة من المواطنين. ويأتي هذا المشروع متوافقًا مع رسالة الجامعة ورؤيتها المستقبلية وخططها الاستراتيجية، حيث يقدم خدمات متنوعة تشمل العلاج والتعليم والتدريب والبحث العلمي.

ويعد هذا المجمع الطبي مشروعًا حيويًا يخدم منطقة جنوب القاهرة بأكملها والمناطق المحيطة بها حتى شمال الصعيد. ويتم تشييده وفقًا لمعايير الاعتماد والرقابة الصحية ومتطلبات الجودة الأساسية الوطنية (GAHAR) المعتمدة دوليًا، مما يؤهله ليكون شريكًا في منظومة التأمين الصحي الشامل.

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