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صرف مكافأة للعاملين بجامعة القاهرة لهذا السبب - أخبار كلمتك

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صرف مكافأة للعاملين بجامعة القاهرة لهذا السبب - أخبار كلمتك

صرف مكافأة للعاملين بجامعة القاهرة لهذا السبب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 19 يناير 2025 10:25 صباحاً - قرر الدكتور محمد سامى عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، صرف مكافأة قدرها ١٥٠٠ جنيه لجميع العاملين والهيئة المعاونة بالجامعة الموجودين على رأس العمل، تقديرا لجهودهم غير المعتادة وأدائهم المتميز طوال الفصل الدراسي الأول وفي أعمال الامتحانات؛ فضلا عن أدائهم الطيب الذي انعكس على تقدم الجامعة في التصنيفات الدولية، مشددا على سرعة الانتهاء من إجراءات الصرف وفق توقيتات الرفع المالي.

مكافأة إجادة للعاملين والهيئة المعاونة بجامعة القاهرة  

ودعا رئيس الجامعة جموع العاملين ومنتسبى الجامعة لتطوير هذا الأداء المتميز والمساهمة بفاعلية في تحقيق رؤية جامعة القاهرة في مختلف القطاعات.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن المكافأة المقررة تأتي في إطار سعي الجامعة لتشجيع وتقدير منتسبيها، وتعتبر جزءًا من استراتيجية جامعة القاهرة لتعزيز روح العمل وتحفيز الكوادر الأكاديمية والإدارية لبذل المزيد من الجهد والتفاني والإخلاص في العطاء وتحقيق أعلى مستويات التميز التعليمي والبحثي.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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