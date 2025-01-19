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بكري: مصر تقف في خندق واحد مع الجيش العربي الليبي دفاعا عن وحدة بلاده - أخبار كلمتك

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بكري: مصر تقف في خندق واحد مع الجيش العربي الليبي دفاعا عن وحدة بلاده - أخبار كلمتك

بكري: مصر تقف في خندق واحد مع الجيش العربي الليبي دفاعا عن وحدة بلاده - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 19 يناير 2025 10:21 صباحاً - أشاد الكاتب والإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، بزيارة المشير خليفة حفتر إلى مصر ولقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال بكري، في تدوينة على منصة «إكس»، اليوم الأحد: إن زيارة المشير خليفه حفتر إلى مصر ولقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي يعكس الحرص على القواسم المشتركة بين البلدين ووعيا بالمخاطر التي تحيق بليبيا».

وتابع: «ولذلك جاء البيان المشترك والتصريحات المتبادلة لتؤكد أن مصر تقف في خندق واحد مع الجيش العربي الليبي في دفاعه عن وحدة ليبيا ورفضا للتدخلات الخارجية وسعيا لإجراء الانتخابات في ضوء مبادرة المصالحة الوطنية».

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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