بكري: مصر تقف في خندق واحد مع الجيش العربي الليبي دفاعا عن وحدة بلاده - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 19 يناير 2025 10:21 صباحاً - أشاد الكاتب والإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، بزيارة المشير خليفة حفتر إلى مصر ولقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال بكري، في تدوينة على منصة «إكس»، اليوم الأحد: إن زيارة المشير خليفه حفتر إلى مصر ولقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي يعكس الحرص على القواسم المشتركة بين البلدين ووعيا بالمخاطر التي تحيق بليبيا».

وتابع: «ولذلك جاء البيان المشترك والتصريحات المتبادلة لتؤكد أن مصر تقف في خندق واحد مع الجيش العربي الليبي في دفاعه عن وحدة ليبيا ورفضا للتدخلات الخارجية وسعيا لإجراء الانتخابات في ضوء مبادرة المصالحة الوطنية».