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رئيس الهيئة يناقش خطة عمل مطار سيئون الدولي للعام 2025م - أخبار كلمتك

رئيس الهيئة يناقش خطة عمل مطار سيئون الدولي للعام 2025م - أخبار كلمتك

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رئيس الهيئة يناقش خطة عمل مطار سيئون الدولي للعام 2025م - أخبار كلمتك

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رئيس الهيئة يناقش خطة عمل مطار سيئون الدولي للعام 2025م - أخبار كلمتك

رئيس الهيئة يناقش خطة عمل مطار سيئون الدولي للعام 2025م - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 19 يناير 2025 01:21 مساءً - كلمتك/خاص:

ناقش رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد الكابتن صالح سليم بن نهيد،صباح اليوم، خطة عمل مطار سيئون الدولي للعام الجاري 2025م .

واستمع رئيس الهيئة، من مدير عام المطار علي سعيد باكثير، إلى الأهداف العامة للخطة وسبل تحقيقها ومؤشرات الأداء فيها بمختلف المجالات الإدارية والفنية والأمنية والمالية و الجوية والنقل والاطفاء والتأهيل والتدريب والمشاريع التطويرية المزمع تنفيذها خلال العام الجاري 2025م.

وأكد رئيس الهيئة، على أهمية التخطيط المستقبلي للمطار بحيث تشمل الخطط التطوير المستمر والتدريجي بما يمكن المطار من استيعاب توسع الحركة فيه ويضمن التشغيل بشكل مستمر مع مختلف الشركات والوجهات التي ستعمل الهيئة على إدراجها ضمن خططها العامة.

واشار بن نهيد، إلى أهمية التقييم المستمر لأداء العمل والتعاون مع مختلف الجهات العاملة في المطار ورفع الجاهزية ودراسة الاحتياجات الرئيسية لتسيير العمل بكفاءة عالية.

من ناحيته رحب مدير عام مطار  سيئون الدولي بزيارة الكابتن صالح بن نهيد للمطار لتفقد أوضاعه واحتياجاته ضمن نزولاته الميدانية للوقوف عن كثب حول سير العمل بالمطار .. مستعرضاً انجازات العام المنصرم 2024م والصعوبات التي واجهت إدارة المطار وسبل التغلب عليها مستقبلا.. شاكراً رئيس الهيئة على تجاوبه الفعال مع خطط تطوير مختلف الجوانب في المطار ومتابعته المستمرة لأداء العمل.

حضر اللقاء الاستشاريين ومدراء الإدارات ورؤساء الأقسام والمختصين العاملين بالمطار

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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