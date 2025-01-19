قال المقدم عبدالله ميوني مدير وثائق السفر بعدن لكريتر سكاي:توقفت الشبكة صباح اليوم نظرا لخلل بالانترنت في السعودية.
واضاف:نؤكد للمواطنين بان الجوازات متوفرة والعمل يسير بطريقة سلسة وماحدث كان خلل فني بالانترنت من المملكة العربية السعودية تسبب بعرقلة العمل.
واختتم:تم تشغيل النظام قبل قليل ولاتوجد اي عراقيل وندعو المواطنين بالحضور مبكرا يوم غدا لاستكمال اجراءاتهم.
مسؤول بجوازات عدن:تم تجاوز العراقيل بخصوص توقف اصدار الجوازات - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الأحد 19 يناير 2025 01:21 مساءً - كلمتك/خاص:
قال المقدم عبدالله ميوني مدير وثائق السفر بعدن لكريتر سكاي:توقفت الشبكة صباح اليوم نظرا لخلل بالانترنت في السعودية.
قال المقدم عبدالله ميوني مدير وثائق السفر بعدن لكريتر سكاي:توقفت الشبكة صباح اليوم نظرا لخلل بالانترنت في السعودية.
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