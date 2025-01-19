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مسؤول بجوازات عدن:تم تجاوز العراقيل بخصوص توقف اصدار الجوازات - أخبار كلمتك

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مسؤول بجوازات عدن:تم تجاوز العراقيل بخصوص توقف اصدار الجوازات - أخبار كلمتك

مسؤول بجوازات عدن:تم تجاوز العراقيل بخصوص توقف اصدار الجوازات - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 19 يناير 2025 01:21 مساءً - كلمتك/خاص:

قال المقدم عبدالله ميوني مدير وثائق السفر بعدن لكريتر سكاي:توقفت الشبكة صباح اليوم نظرا لخلل بالانترنت في السعودية.
واضاف:نؤكد للمواطنين بان الجوازات متوفرة والعمل يسير بطريقة سلسة وماحدث كان خلل فني بالانترنت من المملكة العربية السعودية تسبب بعرقلة العمل.
واختتم:تم تشغيل النظام قبل قليل ولاتوجد اي عراقيل وندعو المواطنين بالحضور مبكرا يوم غدا لاستكمال اجراءاتهم.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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