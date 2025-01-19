مكتب المبعوث الأممي يعقد إجتماعاً بعدن - أخبار كلمتك

عقد مكتب المبعوث الخاص الى اليمن اجتماعاً في العاصمة المؤقتة عدن يوم الخميس الماضي مع مجموعة من الناشطين السياسيين والمجتمعيين وممثلي المجتمع المدني المقيمين في أبين، كجزء من سلسلة الحوارات السياسية التي يعقدها المكتب.

وخلال اللقاء، ركزت المناقشات على التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تؤثر على اليمن وأبين وتعزيز مسارات السلام.

وأكد المشاركون على الحاجة إلى حوارات شاملة للجميع، وتمثيل أفضل للأصوات الجنوبية، والإنخراط في معالجة القضية الجنوبية.

ووجهت دعوات لتحسين الحوكمة لمعالجة التداخل بين السلطات العسكرية والسياسية، وحماية المساحة الخاصة بمشاركة المجتمع المدني في العملية السياسية.

وفيما يتعلق بالأمن، دق المشاركون ناقوس الخطر بشأن الاشتباكات المستمرة، وعدم المساءلة عن انتهاكات الأمن.. داعين إلى إصلاحات شاملة لمعالجة انتشار الجماعات المسلحة وضمان حماية المدنيين.. مؤكدين أن وجود تنظيم القاعدة والجماعات المتطرفة هو ظاهرة سياسية وليست انعكاسا لثقافة المجتمع.

كما ركزت المناقشات على القضايا الاقتصادية، بما في ذلك التضخم والبطالة وتأثير التشظي النقدي، بينما دعا المشاركون إلى أنظمة مالية موحدة، وتحسين الحوكمة، والتنمية المحلية للاستجابة للتدهور الاقتصادي في أبين.

وأكد المشاركون أيضا على الحاجة الملحة لإعادة الإعمار والتوزيع العادل للموارد لدعم المجتمعات المضيفة وتخفيف التوترات مع السكان النازحين.

