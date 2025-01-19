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رئيس الوزراء يلتقي وفد جامعة إكستر البريطانية لبحث فرص التعاون - أخبار كلمتك

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رئيس الوزراء يلتقي وفد جامعة إكستر البريطانية لبحث فرص التعاون - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يلتقي وفد جامعة إكستر البريطانية لبحث فرص التعاون - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 19 يناير 2025 01:19 مساءً - التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس  مجلس الوزراء،  اليوم الأحد وفد جامعة "إكستر" البريطانية، وذلك بحضور كل من الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، والسفير جاريث بايلي، سفير المملكة المتحدة لدى مصر، والدكتور مصطفى رفعت، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، والدكتورة ليزا روبرتس، رئيس جامعة إكستر البريطانية، نائب المستشار الأكاديمي بالجامعة، ومارك هوارد، مدير المجلس الثقافي البريطاني في مصر.

 

وخلال اللقاء، رحب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بوفد جامعة "إكستر" البريطانية في مصر، مُعربًا عن تطلعه لافتتاح حرم فرعي رائد للجامعة في مصر، باعتباره أول مقر للجامعة في مصر والقارة الأفريقية بأكملها.

 التعاون بين جامعة "إكستر" وجامعة "عين شمس"

ومن جانبه، أكد السفير البريطاني، أن التعاون بين جامعة "إكستر" وجامعة "عين شمس"، يأتي في إطار الشراكة بين الجانبين في  مجال التعليم، وأن الحكومة البريطانية مٌلتزمة بدعم تلك الشراكة.

جهود الحكومة المصرية لتطوير التعليم الجامعي

كما أشادت الدكتورة ليزا روبرتس، رئيس جامعة "إكستر" البريطانية، بجهود الحكومة المصرية لتطوير التعليم الجامعي، مٌعربة عن سعادتها بالشراكة بين الجانبين في هذا الإطار، خاصةً في ظل حرص الحكومة المصرية على تطبيق أهداف التنمية المستدامة 2030 في مجال التعليم.

وأعربت عن تقديرها لجهود الحكومة المصرية لدفع التعاون بين الجانبين قدمًا في هذا المجال، خاصةً على ضوء توقيع مذكرة تفاهم اليوم بشأن تأسيس حرم رائد لجامعة "إكستر" البريطانية في مصر هو الأول من نوعه في القارة الأفريقية، في شراكة استراتيجية بين جامعة عين شمس ومجموعة راسل البريطانية للجامعات.

ومن جانبه، أكد رئيس مجلس الوزراء، اهتمام الدولة بدعم التعليم العالي من خلال رؤية شاملة تتضمن التعاون مع كبرى الجامعات على المستوى الدولي.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي، على اهتمامه بتنفيذ مُذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الجانبين بصورة فورية، وأنه سيتابع عملية تنفيذها.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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