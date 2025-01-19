انتصرنا وهنعمرها، سكان غزة يعودون إلى منازلهم المدمرة (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 19 يناير 2025 01:19 مساءً - وسط ركام المباني في مدينة جباليا المدمرة، خرج أحد الشباب سعيدًا يحمل على فلسطين، ووقف على أحد المباني المدمرة وأخذ يردد في سعادة "من هنا من مخيم جباليا، نبث لكم وقف إطلاق النار على مدينة غزة، الحمد لله وقف شلال الدم.. انتصرنا وسنعمرها"، هذا أحد المقاطع التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي عبر فيها سكان غزة عن فرحتهم بوقف إطلاق النار.

جنة جنة تسلم يا وطنا.. أفراح عودة النازحين لغزة

وبرغم أن سريان وقف إطلاق النار تأخر، بسبب تأخر تسليم قوائم الأسرى الإسرائيليين، لكن النازحين الفلسطينيين بدأوا في العودة إلى أراضيهم ومنازلهم المدمرة، وسط سعادة غامرة بالعودة برغم الدمار والاستعداد لإعادة بناء منازلهم المهدمة.

وعلى أنغام "جنة جنة جنة تسلم يا وطنا.. يا وطن يا حبيب يابو تراب الطيب" قررت صانعة الأفلام في غزة ويزارد بيسان السير في قطاع غزة بالسيارة، حاملة العلم الفلسطيني، وعبرت عن سعادتها لسريان وقف إطلاق النار.

بينما تداول العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وصف بأنه مقطع مثير للبكاء، حيث ظهر في المقطع مشهد عودة الأطباء والدفاع المدني والإسعافات إلى منطقة شمال غزة الآن، ووصف النشطاء عودة الأطباء وسيارات الإسعاف بأنه "مبكي من شدة الفرح، مشهد سيُبكي الجميع بلا استثناء. هذا مشهد للبكاء فقط."

نشوة الشارع الفلسطيني في قطاع غزة

ووصف الدكتور فايز أبو شمالة، المحلل السياسي الفلسطيني، نزوح أهل غزة لقراهم ومازلهم برغم الدمار فقال: " لمن غزة اليوم؟ وماذا عن اليوم التالي للحرب؟ ومن صاحب الكلمة العليا في الميدان سيارات المقاومة، وسلاح المقاومة، ورجال الشرطة، وهتاف الجماهير، ونشوة الشارع الفلسطيني في قطاع غزة يعطي الجواب لكل سؤال."



وأضاف فايز أبو شمالة " اللهم لك الحمد والشكر على نعمة الأمن، ونعمة الحياة بلا قلق وانتظار، ونعمة الشعور بالعزة والكرامة، ونشوة الانتصار.. بعد 470 يومًا من حرب الإبادة على أهل غزة، يمكن أن نقول: انتهت جولة من المعارك مع العدو الإسرائيلي على أرض غزة ولكن الحرب مع أعداء الأمة لم تنته بعد. أمامنا جولات وجولات وجولات، والحرب كسر إرادات."

الإعلامي من غزة، أنس الشريف، وصف فرحة الفلسطينيين وعودة سكان غزة لقراهم المدمرة فقال: “ بعد 470 يومًا من الحرب على غزة، لم يكن أحد يتوقع هذا اليوم. أهالي غزة، رغم النزوح والألم، يستقبلون وقف إطلاق النار بفرح وأمل."

عودة تدريجية لسكان شمال غزة

وشهدت مناطق شمال القطاع، بيت حانون وحي الزيتون، عودة تدريجية للسكان رغم استمرار الاستهداف. البعض عاد إلى بقايا منازله، وآخرون احتفلوا وسط الألم. مشاهد الفرح الحذر تتداخل مع امتداد الحزن، فيما يظهر الأطفال والنساء بارقة أمل بأيام أكثر أمانًا."



ومع الساعات الأولى من فجر اليوم، الأحد، وبرغم عدم سريان اتفاق وقف إطلاق النار، لكن سكان شمال غزة قرروا العودة لمنازلهم المدمرة، وانتشر مقطع فيديو لعودة سكان شمال غزة، وقال الناشط الفلسطيني تامر أدهم: " بدأ النازحون العودة إلى منازلهم المدمرة في شمال مدينة غزة بعد انسحاب قوات الجيش الإسرائيلي. حتى هذه اللحظة، لم يدخل موعد تنفيذ وقف إطلاق النار حيز التنفيذ. الكثيرون لم يستطيعوا الصبر أو الانتظار الساعات القليلة المتبقية. حماكم الله، وعودتكم تُسعد قلوبنا."



وظهر في مقطع الفيديو الواسع الانتشار بدء عودة سكان قطاع غزة إلى منازلهم المدمرة في منطقة بيت لاهيا ومنطقة جباليا الصفطاوي، وظهرت هذه المرة مشاهد عودة أهل غزة إلى ديارهم بعد التهجير.

سريان اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

جدير بالذكر أن سريان اتفاق وقف إطلاق النار في غزة تأخر، حيث كان من المنتظر تنفيذ الاتفاق الساعة 8.30 صباح اليوم الأحد، حيث أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن الاتفاق لن يبدأ قبل تحقيق شرط تقديم حماس لأسماء الأسري الإسرائيليين الذين سيتم الإفراج عنهم.



وذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح الأحد، أن طائرات حربية تابعة لسلاح الجو لجيش الاحتلال، تقوم بمهاجمة أهداف في قطاع غزة".

وأشار المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانييل هجاري، في مؤتمر صحفي صباح اليوم الأحد، إلى أن جيش الاحتلال سيواصل أنشطته في غزة، حتى تفي حماس بالتزامها، حسبما قال، بتقديم أسماء الرهائن المقرر إطلاق سراحهم.

إطلاق النار على الفلسطينيين في الشجاعية

جدير بالذكر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلق النار على عدد من الفلسطينيين فى حي الشجاعية شرقي غزة، ما أسفر عن استشهاد 3 أشخاص، وإصابة 20 آخرين برصاص الاحتلال، قبل دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

وكانت العمليات العسكرية في قطاع غزة قد تجددت بعد تعثر جهود وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، حيث أعلن جيش الاحتلال تأجيل سريان الاتفاق، معللين ذلك بعدم تسلمه قائمة بأسماء الرهائن من حركة حماس.

عودة سكان غزة لمنازلهم المدمرة، كلمتك



وكان من المقرر أن يبدأ وقف إطلاق النار، صباح اليوم الأحد في الساعة 8.30 صباحًا، لكن الخلافات بشأن قائمة الأسرى الإسرائيليين حالت دون تنفيذه. وشهدت الساعات الأخيرة قصفًا إسرائيليًا مكثفًا طال شمال القطاع، مع استمرار العمليات العسكرية في مناطق متفرقة.

وأكدت حركة حماس أن التأخير في تسليم قائمة الرهائن يعود إلى أسباب فنية ميدانية، وقامت حماس بنشر أسماء الأسرى الثلاثة، الذين سيتم الإفراج عنهم ضمن الاتفاق، الذي أعلن عنه الوسطاء ضمن الاتفاق مع الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدة أنها ستفرج اليوم عن المحتجزات الثلاث وهن رومي جونين (24 عامًا)، إميلي دماري (28 عامًا)، دورون شطنبر خير (31 عامًا).



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