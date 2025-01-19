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فرنسا تحذر ترامب قبل تنصيبه من الإضرار بمصالحها - أخبار كلمتك

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فرنسا تحذر ترامب قبل تنصيبه من الإضرار بمصالحها - أخبار كلمتك

فرنسا تحذر ترامب قبل تنصيبه من الإضرار بمصالحها - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 19 يناير 2025 10:10 صباحاً - حذر وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو من أنه إذا تعرضت مصالح بلاده للضرر فسوف ترد، وذلك في وقت ينذر فيه وصول دونالد ترامب  إلى السلطة في الولايات المتحدة بعلاقات تجارية ودبلوماسية عاصفة بين واشنطن والاتحاد الأوروبي.

فرنسا تحذر ترامب  قبل تنصيبه

وقال بارو في مقابلة مع صحيفة "ويست فرانس": "من لديه مصلحة في حرب تجارية بين الولايات المتحدة وأوروبا؟ الأمريكيون لديهم عجز تجاري معنا، ولكن العكس تماما من حيث الاستثمار، فالعديد من المصالح والشركات الأمريكية موجود في أوروبا".


وأضاف: "إذا رفعنا رسومنا الجمركية، فستكون المصالح الأمريكية في أوروبا هي الخاسر الأكبر، والأمر نفسه ينطبق على الطبقات الوسطى الأمريكية التي ستشهد تراجع قدرتها الشرائية".

وحذر بارو قائلا "إذا تأثرت مصالحنا، فسوف نرد بإرادة من حديد".

ترامب يهدد أوروبا بفرض رسوم جمركية شديدة

وتابع: "يجب أن يدرك الجميع جيدا أن أوروبا  قررت ضمان احترام العدالة في التبادلات التجارية. وإذا وجدنا ممارسات تعسفية أو غير عادلة، فسنرد عليها".

وهدد ترامب الذي يعود إلى البيت الأبيض غدا الاثنين، الأوروبيين بفرض رسوم جمركية شديدة جدا، وهو يتوقع خصوصا أن يشتري الاتحاد الأوروبي مزيدا من النفط والغاز الأمريكي ويقلل من فائضه التجاري مع الولايات المتحدة.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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