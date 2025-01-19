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الرياضة - 01:00 - ياسمين عبد العزيز تصل مسجد المشير طنطاوي لأداء صلاة الجنازة على والدها - أخبار كلمتك

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الرياضة - 01:00 - ياسمين عبد العزيز تصل مسجد المشير طنطاوي لأداء صلاة الجنازة على والدها - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:00 - ياسمين عبد العزيز تصل مسجد المشير طنطاوي لأداء صلاة الجنازة على والدها - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 19 يناير 2025 01:00 مساءً - وصلت الفنانة ياسمين عبد العزيز، منذ قليل، لـ مسجد المشير طنطاوى فى التجمع الخامس، لأداء صلاة الجنازة على والدها بعد صلاة الظهر، وحرص السيناريست عمرو محمود ياسين على مساندة ياسمين فى محنتها.

وفاة والد ياسمين عبد العزيز

وأعلنت ياسمين عبد العزيز، خبر وفاة والدها، أمس السبت من خلال حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» حيث علقت قائلة: «توفي إلى رحمة الله ابويا البقاء لله».

ياسمين عبد العزيز في جنازة والدها
ياسمين عبد العزيز في جنازة والدها

مسلسل وتقابل حبيب

وتستعد النجمةياسمين عبد العزيز، لخوض سباق رمضان 2025 من خلال مسلسل "وتقابل حبيب" من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيرى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين عبد العزيز كريم فهمى، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، صلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جينيور، بدرية طلبة، إيمان السيد، وعدد كبير من الفنانين

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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