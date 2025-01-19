وزير الخارجية يتوجه إلى بروكسل لتعزيز التعاون مع بلجيكا والاتحاد الأوروبي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 19 يناير 2025 12:59 مساءً - يتوجه الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة صباح اليوم الأحد إلى بروكسل في زيارة تستهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر ومملكة بلجيكا في مختلف المجالات.

ومن المقرر أن يلتقى عبد العاطى مع كبار المسئولين فى بلجيكا، ورؤساء كبرى الشركات البلجيكية، كما يجتمع مع الجالية المصرية.

تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبى

تهدف الزيارة أيضًا إلى تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبى لمتابعة تنفيذ المحاور المختلفة للشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الجانبين، ومن المقرر أن يلقى عبد العاطى بكبار مسئولي مؤسسات الاتحاد الأوروبى المختلفة من ضمنهم رئيس المجلس الأوروبى والممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي.

العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبى

يتوجه وزير الخارجية فى محطته الثانية إلى مدينة ستراسبورج الفرنسية التى تستضيف المقر الرئيسى للبرلمان الأوروبى، للقاء رئيسة البرلمان الأوروبى ورؤساء المجموعات السياسية المختلفة داخل البرلمان، وكذلك رؤساء اللجان الرئيسية ذات الصلة بمتابعة العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبى.

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