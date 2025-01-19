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وسائل إعلام إسرائيلية: بن غفير ووزراء حزبه قدموا استقالتهم من الحكومة - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الأحد 19 يناير 2025 10:35 صباحاً - أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، أن  وزير الأمن  القومي المتطرف ايتمار بن غفير ووزراء حزبه قدموا استقالتهم من الحكومة.

بن غفير ووزراء حزبه قدموا استقالتهم من الحكومة

وقبل وقت سابق أفاد إعلام عبري بأن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير سيعلن استقالته الأحد مع وزراء حزبه لافتا إلى أن وزير المالية بتسلئيل سموتريش قرر البقاء رغم معارضته للاتفاق مع حماس.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية أن حزب "عوتسما يهوديت" أعلن أنه بعد ما أسماه  صفقة الاختطاف التي ستدخل حيز التنفيذ  الأحد، سيقدم رسائل استقالة من الحكومة والائتلاف صباح الغد.

وأشارت الصحيفة إلى أنه وفقا لذلك سيغادر الحكومة وزير الأمن القومي  إيتمار بن غفير، ووزير النقب والجليل يتسحاق فاسرلوف، ووزير التراث عميحاي إلياهو، بالإضافة إلى رئيسي اللجان، عضو الكنيست ليمور سون هار مالك، وعضو الكنيست زفيكا فوغل".

وأفادت الصحيفة بأن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش أعلن أنه يعارض بشدة صفقة الرهائن، مضيفا أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو  أعطى الضوء الأخضر لصفقة كارثية تشكل خطرا على الأمن القومي الإسرائيلي وتعوق العديد من إنجازات الحرب".

وأضاف سموتريش: "طالبنا وحصلنا على التزام بتغيير أسلوب الحرب بشكل كامل من أجل التوصل إلى قرار كامل من خلال السيطرة التدريجية على قطاع غزة بأكمله.. لقد بذلنا كل ما في وسعنا لمنع الصفقة".

إلا أن سموتريش وبحسب الصحيفة "لم يعلن عن استقالته من الحكومة بعد الصفقة".

التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

وفي السياق ذاته، أكدت "القناة 12" العبرية، أن سموتريتش،  قرر البقاء في الحكومة  بعد التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وذكرت "القناة أن سموتريتش اتخذ قراره بعد "اتفاق مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، على تنفيذ جميع أهداف الحرب، بما في ذلك تدمير قدرات حركة حماس".

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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