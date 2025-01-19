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الرياضة - 01:00 - شقق الإسكان الاجتماعي 2025.. موعد الإعلان عن نتيجة حجز شقق «سكن لكل المصريين 5 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 01:00 - شقق الإسكان الاجتماعي 2025.. موعد الإعلان عن نتيجة حجز شقق «سكن لكل المصريين 5 - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:00 - شقق الإسكان الاجتماعي 2025.. موعد الإعلان عن نتيجة حجز شقق «سكن لكل المصريين 5 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 19 يناير 2025 01:00 مساءً - شقق الإسكان الاجتماعي 2025.. تبدأ وزارة الإسكان في فرز مستندات المواطنين، التي تم تقديمها لحجز شقق الإسكان الاجتماعي عبر الموقع الإلكتروني، اليوم الأحد، وذلك عقب غلق باب التسجيل نهائياً، ولذلك يزداد معدل البحث من قبل الكثير عن موعد الإعلان عن نتيجة حجز شقق «سكن لكل المصريين 5.

شقق الإسكان الاجتماعي 2025

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص شقق الإسكان الاجتماعي 2025 وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

موعد ظهور نتيجة تقديم شقق سكن لكل المصريين 5
شقق الإسكان

موعد ظهور نتيجة تقديم شقق سكن لكل المصريين 5

أعلنت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي أن نتيجة تقديم شقق سكن لكل المصريين 5، يتم الإعلان عنها بعد أسبوعين من انتهاء فترة الحجز، ويتم تحديد أولويات الحجز حسب عدة معايير، وهم: المتزوج ويعول، الأرمل والأرملة ويعول، المطلق والمطلقة ويعول، المتزوج ولا يعول، الأعزب، وتكون الأولوية للأسرة من العدد الأقل، وإذا تساوي العدد تكون الأولوية للأكبر سنا.

موعد ظهور نتيجة تقديم شقق سكن لكل المصريين 5
موعد ظهور نتيجة تقديم شقق سكن لكل المصريين 5

غلق باب حجز شقق سكن لكل المصريين 5

يذكر أن حجز شقق سكن لكل المصريين 5 إلكترونيًا عبر موقع صندوق الإسكان، انتهى أمس السبت، وقد صرحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان أن التسجيل سيغلق بشكل نهائي في هذا التوقيت.

موعد ظهور نتيجة تقديم شقق سكن لكل المصريين 5
موعد ظهور نتيجة تقديم شقق سكن لكل المصريين 5

شروط حجز شقق سكن لكل المصريين 5

و التقديم على شقق سكن لكل المصريين 5، كان وفقاً لعدة شروط:

- ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عام وقت فتح باب الحجز.

- يجب أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

- منع الأسرة الواحدة الزوج والزوجة والأبناء القصر من التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية.

- يجب أن يكون شخص طبيعي، ولا تكون مؤسسة أو شركة.

- يشترط على المتقدم وأفراد أسرته عدم الحصول على وحدة سكنية سابقا في أي مشروع إسكان اجتماعي آخر، منها مشاريع «دار مصر» أو «سكن مصر».

- لا يجوز للمتقدم أو أسرته الحصول على تمويل تعاوني أو دعم مالي من مشروعات سكنية قديمة أو من أي جهة أخري تقدم دعم خاص بالوحدات السكنية.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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