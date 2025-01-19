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التموين: تعميم أسواق اليوم الواحد بجميع المحافظات الفترة المقبلة - أخبار كلمتك

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التموين: تعميم أسواق اليوم الواحد بجميع المحافظات الفترة المقبلة - أخبار كلمتك

التموين: تعميم أسواق اليوم الواحد بجميع المحافظات الفترة المقبلة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 19 يناير 2025 02:14 مساءً - ٱكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن الوزارة تسعى إلى تعميم أسواق اليوم الواحد على مستوى الجمهورية خلال الفترة المقبل، وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة في مختلف المناطق، بما يبرز جهود الدولة في دعم المواطنين وتحسين جودة حياتهم. 

وأشارت إلى أن هذه الأسواق تُعد من المبادرات الحيوية التي أطلقتها الوزارة، بهدف تحقيق استقرار الأسعار وتوفير السلع الأساسية بأسعار تنافسية، بالإضافة إلى دورها في التصدي للتضخم. 

وأضافت أن انتشار أسواق اليوم الواحد في المحافظات يأتي ضمن جهود الدولة لتحسين مستوى المعيشة وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين. 

وأعلنت وزارة التموين أنه تم افتتاح نحو 100 سوق لليوم الواحد حتى الأن، ومستهدف وصولهم إلى 200 سوق خلال الفترة المقبلة. 

وكانت آخر الأسواق التي افتتحتها أعلنت الوزارة عن افتتاحها، والذي يهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين، وتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة وبجودة عالية. 

وقال المحاسب علي حسن عبد الفتاح، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية، بأن السوق يوفر مجموعة متنوعة من السلع الغذائية التي تلبي احتياجات المواطنين، وتشمل اللحوم ومنتجاتها، الأرز، السكر، المكرونة، الخضروات، الفاكهة، والسلع التموينية الأخرى وأشار إلى أن السوق يعزز المنافسة بين التجار، مما يساهم في تقديم عروض وأسعار مناسبة.

وأضاف عبد الفتاح أن سوق اليوم الواحد لا يقتصر على مدينة المنصورة، بل تم تنظيمه في مدن أخرى بالمحافظة مثل “دكرنس، المطرية، شربين، بني عبيد، والجمالية”، حيث شهد نجاحًا ملحوظًا وإقبالًا كبيرًا من المواطنين.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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