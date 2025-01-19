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القوات المسلحة تهدي وزارة الداخلية أغنية بمناسبة أعياد الشرطة (فيديو) - أخبار كلمتك

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القوات المسلحة تهدي وزارة الداخلية أغنية بمناسبة أعياد الشرطة (فيديو) - أخبار كلمتك

القوات المسلحة تهدي وزارة الداخلية أغنية بمناسبة أعياد الشرطة (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 19 يناير 2025 02:29 مساءً - طرحت القناة الرسمية لموقع وزارة الدفاع المصرية عبر اليوتيوب أغنية جديدة بمناسبة عيد الشرطة المصرية وهي بمثابة أعداء من القوات المسلحة المصرية الي وزارة الداخلية في عيدها.

والأغنية من غناء الفنان هيثم شاكر وتحمل عنوان “عايشين الحياة مع بعض ”

 

وتحرص وزارة الداخلية في عيدها كل عام على مشاركة المواطنين احتفالاتها بذكرى ملحمة الإسماعيلية، تأكيدًا لكون الشعب المصري جسدًا واحدًا ونسيجًا واحدًا بكافة طوائفه وأطيافه وقطاعاته، ففي ذكرى 25 يناير من كل عام دأبت وزارة الداخلية على تقديم عدد من الهدايا للمواطنين بالتزامن مع هذه الذكرى.

وتزامنا مع اقتراب الذكرى الـ 73 لعيد الشرطة، تطلق وزارة الداخلية، العديد من المبادرات الاجتماعية والأإنسانية.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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