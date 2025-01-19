يعرض قريبا، كل ما تريد معرفته عن مسلسل روح جدو - أخبار كلمتك

يعرض قريبا، كل ما تريد معرفته عن مسلسل روح جدو - أخبار كلمتك

500 جنيه إيرادات فيلم المستريحة لـ ليلى علوي أمس - أخبار كلمتك

500 جنيه إيرادات فيلم المستريحة لـ ليلى علوي أمس - أخبار كلمتك

محافظ الجيزة: إسطبلات حضارية لخدمة المترددين على الأهرامات تضم 216 باكية للدواب - أخبار كلمتك

محافظ الجيزة: إسطبلات حضارية لخدمة المترددين على الأهرامات تضم 216 باكية للدواب - أخبار كلمتك

اخبار الأهلي، أزمة مترجم كولر تتصدر المشهد وموقف عودة الشناوي والشحات أمام فاركو - أخبار كلمتك

اخبار الأهلي، أزمة مترجم كولر تتصدر المشهد وموقف عودة الشناوي والشحات أمام فاركو - أخبار كلمتك

سعر الأرز اليوم الأحد بالسوق المحلي - أخبار كلمتك

سعر الأرز اليوم الأحد بالسوق المحلي - أخبار كلمتك

يخرج من الافواه كالدخان.. بيع منتج للاطفال على شكل شيشة الكترونية في عدن - أخبار كلمتك

يخرج من الافواه كالدخان.. بيع منتج للاطفال على شكل شيشة الكترونية في عدن - أخبار كلمتك

عاجل:جرحى باندلاع اشتباكات داخل سوق القات - أخبار كلمتك

عاجل:جرحى باندلاع اشتباكات داخل سوق القات - أخبار كلمتك

قاتل زوجته المعلمة يتصل بالامن بعدن ويخبرهم(العجلة من الشيطان)ويتوعد هؤلاء بالقتل - أخبار كلمتك

قاتل زوجته المعلمة يتصل بالامن بعدن ويخبرهم(العجلة من الشيطان)ويتوعد هؤلاء بالقتل - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد تحقيقه 500 جنيه.. فيلم «المستريحة» مهدد بالسحب من دور العرض السينمائية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد تحقيقه 500 جنيه.. فيلم «المستريحة» مهدد بالسحب من دور العرض السينمائية - أخبار كلمتك

وزير التعليم: لا يوجد عجز حاليا في مدرسي المواد الأساسية - أخبار كلمتك

وزير التعليم: لا يوجد عجز حاليا في مدرسي المواد الأساسية - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

في دورته الأولى.. مؤسسة أفرولاند تعلن انطلاق مهرجان الطماطم في الأقصر 25 يناير - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
في دورته الأولى.. مؤسسة أفرولاند تعلن انطلاق مهرجان الطماطم في الأقصر 25 يناير - أخبار كلمتك

في دورته الأولى.. مؤسسة أفرولاند تعلن انطلاق مهرجان الطماطم في الأقصر 25 يناير - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 19 يناير 2025 02:00 مساءً - كشفت مؤسسة أفرولاند للتنمية المستدامة وزراعة وتجفيف المحاصيل الاستراتيجية المشهرة برقم 7344، عن موعد انطلاق فعاليات مهرجان الطماطم في دورته الأولى، فمن المقرر أن ينطلق في 25 يناير الجاري.

مهرجان الطماطم

وأوضح المهندس عادل زيدان رئيس المهرجان، أن المهرجان هو الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط ويحظى برعاية كريمة من عدد من الجهات والمؤسسات الكبرى في مصر نظرا لما يمثله محصول الطماطم من قيمة استراتيجية كبيرة.

وأضاف رئيس المهرجان، أن اختيار محافظة الأقصر لإقامة المهرجان لما تمثله المحافظة من قيمة تاريخية وكونها واحدة من أهم وأكبر المحافظات المنتجة للطماطم، وكذلك لينضم المهرجان لسلسة من المهرجانات الزراعية التي تحظي المحافظة بتنظيمها وكان آخرها مهرجان المانجو الذي أقيم في يوليو من العام الماضي وحقق نجاحا كبيرا وحظي بمتابعة إعلامية محلية وعالمية.

موعد انطلاق مهرجان الطماطم في دورته الأولى

ورشة الذهب الأحمر

وأكد زيدان، أن المهرجان سيتضمن العديد من الفعاليات المتنوعة منها تكريم لأفضل مزارعي الطماطم، ومعارض فنية ومعرض للصورة الفوتغرافية بعنوان «الذهب الأحمر»، وورشة لتعليم تجفيف الطماطم، وجلسات تصوير في حقول الطماطم، وفقرات فنية بمشاركة نجوم الفن في مصر، ومحاضرات للمزارعين، وتوقيع بروتوكولات تعاون مع عدد من الجهات والمؤسسات مما ينعكس علي المزارعين والمستثمرين في الأقصر ومما يساهم في تسليط الضوء علي زراعة الطماطم كونها واحدة من أهم المحاصيل التي يتم تصديرها الي الدول العربية والأوربية.

موعد انطلاق مهرجان الطماطم في دورته الأولى
موعد انطلاق مهرجان الطماطم في دورته الأولى

وأشار رئيس المهرجان، إلى أن هناك العديد من المفاجآت سيتم إعلانها تباعا وذلك بعد تشكيل اللجان الخاصة بالمهرجان.

اقرأ أيضاً
عادل زيدان: معاينة أرض مشروع «مدينة الطماطم» للتأكد من جدية الشركة في الاستصلاح والزراعة

نقابة الفلاحين تنفي علاقتها بمهرجان المانجو بـ الأقصر وتوقيع بروتوكول مع كتلة الحوار

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

انعقاد مجلس الحديث الثامن والعشرين لقراءة «صحيح البخاري» من مسجد الإمام الحسين، اليوم - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق