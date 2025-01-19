في دورته الأولى.. مؤسسة أفرولاند تعلن انطلاق مهرجان الطماطم في الأقصر 25 يناير - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 19 يناير 2025 02:00 مساءً - كشفت مؤسسة أفرولاند للتنمية المستدامة وزراعة وتجفيف المحاصيل الاستراتيجية المشهرة برقم 7344، عن موعد انطلاق فعاليات مهرجان الطماطم في دورته الأولى، فمن المقرر أن ينطلق في 25 يناير الجاري.

مهرجان الطماطم

وأوضح المهندس عادل زيدان رئيس المهرجان، أن المهرجان هو الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط ويحظى برعاية كريمة من عدد من الجهات والمؤسسات الكبرى في مصر نظرا لما يمثله محصول الطماطم من قيمة استراتيجية كبيرة.

وأضاف رئيس المهرجان، أن اختيار محافظة الأقصر لإقامة المهرجان لما تمثله المحافظة من قيمة تاريخية وكونها واحدة من أهم وأكبر المحافظات المنتجة للطماطم، وكذلك لينضم المهرجان لسلسة من المهرجانات الزراعية التي تحظي المحافظة بتنظيمها وكان آخرها مهرجان المانجو الذي أقيم في يوليو من العام الماضي وحقق نجاحا كبيرا وحظي بمتابعة إعلامية محلية وعالمية.

ورشة الذهب الأحمر

وأكد زيدان، أن المهرجان سيتضمن العديد من الفعاليات المتنوعة منها تكريم لأفضل مزارعي الطماطم، ومعارض فنية ومعرض للصورة الفوتغرافية بعنوان «الذهب الأحمر»، وورشة لتعليم تجفيف الطماطم، وجلسات تصوير في حقول الطماطم، وفقرات فنية بمشاركة نجوم الفن في مصر، ومحاضرات للمزارعين، وتوقيع بروتوكولات تعاون مع عدد من الجهات والمؤسسات مما ينعكس علي المزارعين والمستثمرين في الأقصر ومما يساهم في تسليط الضوء علي زراعة الطماطم كونها واحدة من أهم المحاصيل التي يتم تصديرها الي الدول العربية والأوربية.

وأشار رئيس المهرجان، إلى أن هناك العديد من المفاجآت سيتم إعلانها تباعا وذلك بعد تشكيل اللجان الخاصة بالمهرجان.