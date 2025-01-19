مكتبة مصر العامة تشارك في الدورة 56 من معرض القاهرة الدولي للكتاب - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 19 يناير 2025 01:45 مساءً - تشارك مكتبة مصر العامة برئاسة السفير عبد الرؤوف الريدي، في الدورة الـ 56، لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، والمقرر إقامته يوم 23 يناير الجاري حتى 5 فبراير المقبل، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

وقالت مديرة المكتبة رانيا شرعان-في تصريح، اليوم الأحد إن مكتبة مصر العامة تشارك هذا العام في معرض القاهرة الدولي للكتاب، من خلال 4 مكتبات متنقلة، موزعة في المعرض، وهي: مكتبتان متنقلتان تابعتان للمكتبة الرئيسية بالدقي، ومكتبة الزاوية الحمراء، ومكتبة فرع الزيتون، لتقديم الخدمات الثقافية والفنية لرواد المعرض، وتقديم كافة الأنشطة للأطفال.

وأضافت أن المكتبة تشارك أيضًا بجناح رئيسي في صالة رقم 3، وجميع المقرات الخاصة بها، لتقدم خدمات استعارة الكتب، وإعادة الكتب مجانا، وعمل كارنيهات للعضوية فورية، إلى جانب الأنشطة المجانية لروادها مثل الرسم والتلوين والخط والأشغال اليدوية والفنية وغيرها.

وأوضحت أن معرض القاهرة الدولي للكتاب، العيد السنوي للثقافة المصرية الذي ينتظره الأدباء والمبدعون من كافة أنحاء العالم، لتقديم منتجهم الثقافي والإبداعي للجمهور، كما ينتظره القراء لاقتناء العديد من الكتب والمؤلفات في كافة فروع المعرفة.

ويقام معرض القاهر الدولي للكتاب، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تحت شعار اقرأ.. في البدء كان الكلمة، وتُقام فعالياته الثقافية في الفترة من 24 يناير حتى 5 فبراير المقبل، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية، وتحل عليها سلطنة عمان ضيف شرف، وتم اختيار اسم العالم والمفكر الكبير الدكتور أحمد مستجير، شخصية المعرض، والكاتبة فاطمة المعدول شخصية معرض كتاب الطفل.

وتشهد هذه الدورة نقلة نوعية تستحق التقدير، سواء من حيث التنظيم أو المشاركة الدولية والمحلية، وتقام على مساحة 55 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم (6) صالات للعرض، ويصل عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة إلى 1345 دار نشر، من 80 دولة من مختلف دول العالم، كما يبلغ عدد العارضين 6150 عارضًا هذا العام، يعرضون تنوعًا ثريًا من الإصدارات الأدبية والفكرية، وكلاهما زيادة على الدورة الماضية، مما يؤكد مدى قوة ومكانة المعرض عالميًا.