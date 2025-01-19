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مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. تفاصيل شخصية هند عبد الحليم في «ضل حيطة» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. تفاصيل شخصية هند عبد الحليم في «ضل حيطة» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. تفاصيل شخصية هند عبد الحليم في «ضل حيطة» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 19 يناير 2025 04:51 مساءً - تشارك الفنانة هند عبد الحليم، في مسلسل «ضل حيطة» بطولة النجمة ياسمين صبري، والمقرر عرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2025.

ومن المقرر أن تجسد هند عبد الحليم خلال أحداث العمل شخصية الصديقة المقربة لـ ياسمين صبري، والتي تخونها مع زوجها.

هند عبد الحليم

تفاصيل مسلسل ضل حيطة

وتدور أحداث مسلسل ضل حيطة، حول تعرض الفنانة ياسمين صبري للخيانة من زوجها وتحاول الانتقام منه سبب خيانته لها مع أقرب صديقة لها، حيث تلعب الفنانة ياسمين صبري شخصية ربة منزل تدخل في خلافات مع زوجها، ولديها أطفال تسعى على تربيتهم وتتعرض للعديد من المشاكل.

أبطال مسلسل ضل حيطة

مسلسل ضل حيطة مكون من 15 حلقة، ويضم في بطولته مجموعة من نجوم الفن، أبرزهم: ياسمين صبري، نيقولا معوض، وفاء عامر، هالة فاخر، عزت زين، عابد عناني، مها نصار، هند عبد الحليم.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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