مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. تفاصيل شخصية هند عبد الحليم في «ضل حيطة» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 19 يناير 2025 04:51 مساءً - تشارك الفنانة هند عبد الحليم، في مسلسل «ضل حيطة» بطولة النجمة ياسمين صبري، والمقرر عرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2025.

ومن المقرر أن تجسد هند عبد الحليم خلال أحداث العمل شخصية الصديقة المقربة لـ ياسمين صبري، والتي تخونها مع زوجها.

تفاصيل مسلسل ضل حيطة

وتدور أحداث مسلسل ضل حيطة، حول تعرض الفنانة ياسمين صبري للخيانة من زوجها وتحاول الانتقام منه سبب خيانته لها مع أقرب صديقة لها، حيث تلعب الفنانة ياسمين صبري شخصية ربة منزل تدخل في خلافات مع زوجها، ولديها أطفال تسعى على تربيتهم وتتعرض للعديد من المشاكل.

أبطال مسلسل ضل حيطة

مسلسل ضل حيطة مكون من 15 حلقة، ويضم في بطولته مجموعة من نجوم الفن، أبرزهم: ياسمين صبري، نيقولا معوض، وفاء عامر، هالة فاخر، عزت زين، عابد عناني، مها نصار، هند عبد الحليم.