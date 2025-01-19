مشاهير العرب - بعد وفاة والدها.. أحمد العوضي يتصدر المشهد بـ 3 مواقف مع ياسمين عبد العزيز |تفاصيل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 19 يناير 2025 05:26 مساءً - رغم انفصال الفنانة ياسمين عبد العزيز والفنان أحمد العوضي يتواجد بينهما مودة ورحمة، ويظهر دائما الفنان أحمد العوضي في المواقف الصعبة ويثبت للجميع أنّه «ابن أصول»، حيث كان إلى جانبها في الأزمات التي واجهتها طوال العام بعد انفصالهما.

شهامة أحمد العوضي مع ياسمين عبد العزيز

وقف الفنان أحمد العوضي إلى جانب الفنانة ياسمين عبد العزيز، في وفاة والدها، حيث كان أول من قدّم لها العزاء من خلال منشور عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، واصفا الراحل بأنّه «والد الغالية»، كما كان أول الحضور في صلاة الجنازة على الراحل اليوم.

كما حرص الفنان أحمد العوضي، على حضور جنازة والد ياسمين عبد العزيز، معربًا عن حزنه، والتقطت الكاميرات صورًا للفنان أحمد العوضي، وهو ذاهب إلى ياسمين ليشاركها لحظة الصلاة على جثمان الراحل.

سبق وظهرت شهامة العوضي مع ياسمين في عزاء المنتجين الأربعة حسام شوقي وفتحي إسماعيل ومحمود كمال وتامر فتحي، حيث حضرت إلى العزاء في حالة انهيار بسبب صداقتها للمنتجين الراحلين، وحينها تدخل لحمايتها من التصوير والحضور والتزاحم عليها وظل مجاورا لها حتى أوصلها إلى سيارتها الخاصة.

دائما يثبت الفنان أحمد العوضي شهامته مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، وعندما سألته الصحافة والإعلام عن المنافسة بينهما في السباق الرمضاني المقبل لعام 2025 بمسلسله فهد البطل، ومسلسلها وتقابل حبيب قال عنها، «ياسمين نجمة كبيرة أتمنى لها إن مسلسلها يبقى رقم واحد في مصر، وقبل ما أتجوزها أنا كنت من معجبيها، وأتمنى تكسر الوطن العربي بمسلسلها الجديد».

آخر أعمال أحمد العوضي

ومن ناحية أخرى، يعيش أحمد العوضي حالةً من النشاط الفني في الوقت الحالي، حيث يواصل تصوير مشاهد مسلسل «فهد البطل» المقرر عرضه ضمن أعمال موسم رمضان 2025.