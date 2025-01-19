مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. قائمة أبطال «حكيم الباشا» بطولة مصطفى شعبان - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 19 يناير 2025 05:26 مساءً - يستعد الفنان مصطفى شعبان، للمشاركة بمسلسل «حكيم الباشا» وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2025.

وخلال السطور التالية تستعرض بوابة كلمتك القائمة الكاملة لأبطال مسلسل حكيم الباشا.

تفاصيل مسلسل حكيم الباشا

ولأول مرة، يخوض الفنان مصطفى شعبان، تجربة الدراما الصعيدية، في مسلسل حكيم باشا، والذي تدور أحداثه حول تجارة الآثار في إحدى المناطق الشعبية في مصر، ويدخل مصطفى شعبان في مشكلة أمام منذر رياحنة.

كما يلعب رياض الخولي دور عم حكيم الذي تورط في التنقيب عن الآثار، حيث تأخذ الأحداث منحى مثيراً حين يكتشف حكيم خيانة من أحد المقربين له، الذي يُبلغ عنه الشرطة مما يؤدي إلى تورط عم حكيم في مشكلات كبيرة.

أبطال مسلسل حكيم الباشا

ويضم مسلسل حكيم الباشافي بطولته كوكبة من نجوم الفن المصري، أبرزهم: دينا فؤاد، سهر الصايغ، هاجر الشرنوبي، ميدو عادل، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، رياض الخولي، محمد نجاتي، سلوى عثمان، والسورية يارا قاسم، المسلسل من تأليف محمد شواف، وإخراج أحمد خالد أمين.