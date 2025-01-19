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مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. قائمة أبطال «حكيم الباشا» بطولة مصطفى شعبان - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. قائمة أبطال «حكيم الباشا» بطولة مصطفى شعبان - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. قائمة أبطال «حكيم الباشا» بطولة مصطفى شعبان - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 19 يناير 2025 05:26 مساءً - يستعد الفنان مصطفى شعبان، للمشاركة بمسلسل «حكيم الباشا» وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2025.

وخلال السطور التالية تستعرض بوابة كلمتك القائمة الكاملة لأبطال مسلسل حكيم الباشا.

تفاصيل مسلسل حكيم الباشا

ولأول مرة، يخوض الفنان مصطفى شعبان، تجربة الدراما الصعيدية، في مسلسل حكيم باشا، والذي تدور أحداثه حول تجارة الآثار في إحدى المناطق الشعبية في مصر، ويدخل مصطفى شعبان في مشكلة أمام منذر رياحنة.

كما يلعب رياض الخولي دور عم حكيم الذي تورط في التنقيب عن الآثار، حيث تأخذ الأحداث منحى مثيراً حين يكتشف حكيم خيانة من أحد المقربين له، الذي يُبلغ عنه الشرطة مما يؤدي إلى تورط عم حكيم في مشكلات كبيرة.

مصطفى شعبان

أبطال مسلسل حكيم الباشا

ويضم مسلسل حكيم الباشافي بطولته كوكبة من نجوم الفن المصري، أبرزهم: دينا فؤاد، سهر الصايغ، هاجر الشرنوبي، ميدو عادل، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، رياض الخولي، محمد نجاتي، سلوى عثمان، والسورية يارا قاسم، المسلسل من تأليف محمد شواف، وإخراج أحمد خالد أمين.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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