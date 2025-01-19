وزير الري يؤكد حرصه على تعزيز التعاون مع نيجيريا في إدارة الموارد المائية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 19 يناير 2025 10:21 صباحاً - أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، حرصه على توطيد العلاقات المتميزة القائمة بين مصر ونيجيريا، وتعزيز التعاون المشترك في مجال إدارة الموارد المائية.. مشيرا إلى أهمية تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في التعامل مع تحديات المياه والمناخ التي تواجه العديد من دول القارة الإفريقية.

جاء ذلك خلال لقاء عقده وزير الري مع وزير المياه النيجيري جوزيف اوتسيف، لبحث سبل تعزيز التعاون بين مصر ونيجيريا في مجال المياه، من خلال بروتوكول التعاون الموقع بين البلدين خلال فعاليات أسبوع القاهرة السابع للمياه في شهر أكتوبر 2024، ويتضمن التعاون بين البلدين في مجالات: تطوير الري، تشغيل وصيانة المنشآت المائية، مكافحة الحشائش المائية في المجاري المائية باستخدام الطرق الميكانيكية والبيولوجية، تقنيات الري الحديث، التنبؤ بالفيضان والجفاف، إدارة مخاطر الفيضان، تكنولوجيا حصاد الأمطار، إدارة المياه الجوفية، حوكمة الموارد المائية، التكيف مع تغير المناخ في قطاع المياه، ومراقبة نوعية المياه، فضلا عن تعزيز التعاون في مجال البحث العلمي.

وأشار سويلم، إلى إمكانية تنفيذ عدد من مشروعات التعاون المطلوبة تحت مظلة مبادرة تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بقطاع المياه (AWARe)، مؤكدا اهتمام مصر بتقديم التدريب اللازم للمتخصصين النيجيريين العاملين في مجال المياه من خلال المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي (PACWA) والذي تم تدشينه تحت مظلة مبادرة "AWARe".. وأوضح أن نيجيريا إحدى الدول ذات الأولوية التي يتم تقديم دورات تدريبية لها لسد فجوات المعرفة في مجال التكيف مع التغيرات المناخية بقطاع المياه.

كما تباحث الوزيران حول مجهودات مجلس وزراء المياه الأفارقة (أمكاو) في خدمة الدول الإفريقية، حيث أشار سويلم إلى حرص مصر على تعزيز التعاون مع كافة الدول الإفريقية الشقيقة لخدمة قضايا المياه والمناخ، واستضافة مصر الناجحة لفعاليات أسبوع المياه الإفريقي التاسع خلال شهر أكتوبر 2024، وحرص مصر على التركيز على عرض ومناقشة رؤى الدول الإفريقية خلال فعاليات أسبوع القاهرة الثامن للمياه والمزمع عقده في شهر أكتوبر القادم، حيث توجه الوزير بالدعوة للجانب النيجيري للمشاركة في فعاليات الأسبوع، خاصة أن إفريقيا ستكون في قلب المناقشات.