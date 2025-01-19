اشتقنا لترابها، مسن فلسطيني يبكي ويقبل أرض رفح بعد تهجير 470 يومًا (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 19 يناير 2025 03:40 مساءً - عودة سكان غزة، "اشتقنا لترابها..." هكذا عبر مسن فلسطيني من أهل غزة عن اشتياقة لمدينة رفح، التي دخلها بعد 470 يوم من الحرب على غزة، حيث ظهر في مقطع فيديو تم تداولة بشكل واسع بين النشطاء، معبرًا عن سعادته لدخول رفح لأول مرة بعد الحرب على غزة.

مسن فلسطيني يقبل تراب رفح بعد عودته من التهجير

وظهر المسن الفلسطيني متأثرًا وبدت الدموع في عينه لدخول مدينة رفح، وأخذ حفنة من التراب يده وأخذ يقبله وهو يقول: "اشتقنا لترابها.. رفح هيدي مش أي مدينة".

وقال المسن الفلسطيني أبو عبد الله عند عودته لرفح: "إنه شعور لا يوصف والله، والحمد لله رب العالمين، مبسوطين جدًا جدًا، وحسبنا الله ونعم الوكيل على اللي عمل فينا هيك.. أول مرة أدخل رفح"

وحالة الفرح بالعودة بدت واضحة على جميع سكان قطاع غزة المهجرين، بعد سريان وقف إطلاق النار على غزة، والذي بدأ اليوم الأحد، حيث توافد أهل غزة النازحين والمُهجرين من يارهم، في العودة إلى أراضيهم ومنازلهم، برغم تدميرها، لكنهم قرروا العودة لتعمير أرضهم وإعادة بناء منازلهم التي دمرها الإحتلال الإسرائيلي.

عودة سكان شمال قطاع غزة

ومنذ الساعات الأولي من صباح اليوم، وقبل موعد سريان الهدنة، قام العديد من سكان شمال قطاع غزة بالزحف عائدين إلى منازلهم، برغم الهدم والتدمير الذي تعرض له القطاع، في جميع أنحاءه.

وأظهرت مقاطع الفيديو العديد من الكوادر الطبية وسيارات الإسعاف وهى عائدة لشمال القطاع، كما ظهرت أفراح العودة بين سكان القطاع، وخاصة بعد النزوح والتهجير لتأتي لحظة العودة بعد انتظار دام 470 يومًا.

مسن فلسطيني يبكي لعودته لأرض رفح، كلمتك

جدير بالذكر أن سريان وقف إطلاق النار تأخر فلم يحدث في الساعة 8.30 صباحًا كما كان مقررًا، ويعود السبب لتأخر تسليم قوائم الأسرى الإسرائيليين، لكن حماس قامت بتسليم 3 من الأسرى الإسرائيليين، ما أدى لإعلان سريان وقف إطلاق النار على غزة، الذي بدأت معه أفراح العائدين من سكان غزة لمنازلهم المدمرة، وسط سعادة غامرة بالعودة برغم الدمار والاستعداد لإعادة بناء منازلهم المهدمة.

عودة سكان بيت حانون وبيت لاهيا وحي الزيتون

وشهدت مناطق شمال القطاع، كبيت حانون وحي الزيتون، عودة تدريجية للسكان رغم استمرار الاستهداف. البعض عاد إلى بقايا منازله، وآخرون احتفلوا وسط الألم. مشاهد الفرح الحذر تتداخل مع امتداد الحزن، فيما يظهر الأطفال والنساء بارقة أمل بأيام أكثر أمانًا."

فلسطيني مسن يعبر عن فرحته للعودة لأرض رفح، كلمتك



ومع الساعات الأولي من فجر اليوم، الأحد، وبرغم عدم سريان اتفاق وقف إطلاق النار، لكن سكان شمال غزة قرروا العودة لمنازلهم المدمرة، وانتشر مقطع فيديو لعودة سكان شمال غزة، وقال الناشط الفلسطيني تامر أدهم: " بدأ النازحون العودة إلى منازلهم المدمرة في شمال مدينة غزة بعد انسحاب قوات الجيش الإسرائيلي. حتى هذه اللحظة، لم يدخل موعد تنفيذ وقف إطلاق النار حيز التنفيذ. الكثيرون لم يستطيعوا الصبر أو الانتظار الساعات القليلة المتبقية. حماكم الله، وعودتكم تُسعد قلوبنا."

وظهر في مقطع الفيديو الواسع الانتشار بدء عودة سكان قطاع غزة إلى منازلهم المدمرة في منطقة بيت لاهيا ومنطقة جباليا الصفطاوي، وظهرت هذه المرة مشاهد عودة أهل غزة إلى ديارهم بعد التهجير.





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