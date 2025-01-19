قبل بدء التهدئة، جيش الاحتلال ينسحب من جباليا (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 19 يناير 2025 07:25 صباحاً - أعاد جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، انتشاره في منطقة شمال قطاع غزة وانسحب من مخيم جباليا بعد أكثر من 110 أيام من عملية عسكرية واسعة فيه، دمر خلالها أجزاء واسعة من المخيم.

وأفادت وسائل الإعلام في قطاع غزة، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي انسحب من مخيم جباليا والشوارع المؤدية إليه والواصلة بين مدينة غزة والمخيم، وأعاد انتشار قواته باتجاه الحدود الشرقية للمخيم.

— بن محسن (@bnmsn323822) https://twitter.com/bnmsn323822/status/1880831829974171880?ref_src=twsrc%5Etfw

وبدأ مئات الفلسطينيين بالتوافد باتجاه المخيم لتفقد ممتلكاتهم حتى قبل دخول اتفاق التهدئة ووقف إطلاق النار حيز التنفيذ، رغم تحذيرات فلسطينية من ذلك.

ونفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي خطة انسحاب وإعادة انتشار مماثلة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، والتي اجتاحتها قوات الجيش منذ مايو العام الماضي.

ومن المقرر أن يدخل اتفاق التهدئة حيز التنفيذ في السادسة والنصف بتوقيت جرينتش، بعد 471 يومًا من الحرب المدمرة التي شهدها القطاع.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.