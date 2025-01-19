قبل بدء التهدئة، جيش الاحتلال ينسحب من جباليا (فيديو) - أخبار كلمتك

قبل بدء التهدئة، جيش الاحتلال ينسحب من جباليا (فيديو) - أخبار كلمتك

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قبل بدء التهدئة، جيش الاحتلال ينسحب من جباليا (فيديو) - أخبار كلمتك

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قبل بدء التهدئة، جيش الاحتلال ينسحب من جباليا (فيديو) - أخبار كلمتك

قبل بدء التهدئة، جيش الاحتلال ينسحب من جباليا (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 19 يناير 2025 07:25 صباحاً - أعاد جيش الاحتلال  الإسرائيلي، اليوم الأحد، انتشاره في منطقة شمال قطاع غزة وانسحب من مخيم جباليا بعد أكثر من 110 أيام من عملية عسكرية واسعة فيه، دمر خلالها أجزاء واسعة من المخيم.

وأفادت وسائل الإعلام في قطاع غزة، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي انسحب من مخيم جباليا والشوارع المؤدية إليه والواصلة بين مدينة غزة والمخيم، وأعاد انتشار قواته باتجاه الحدود الشرقية للمخيم.

— بن محسن (@bnmsn323822) https://twitter.com/bnmsn323822/status/1880831829974171880?ref_src=twsrc%5Etfw

وبدأ مئات الفلسطينيين بالتوافد باتجاه المخيم لتفقد ممتلكاتهم حتى قبل دخول اتفاق التهدئة ووقف إطلاق النار حيز التنفيذ، رغم تحذيرات فلسطينية من ذلك.

ونفذ  جيش الاحتلال الإسرائيلي خطة انسحاب وإعادة انتشار مماثلة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، والتي اجتاحتها قوات الجيش منذ مايو العام الماضي.

 ومن المقرر أن يدخل اتفاق التهدئة حيز التنفيذ في السادسة والنصف بتوقيت جرينتش، بعد 471 يومًا من الحرب المدمرة التي شهدها القطاع.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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