خبير تربوي يكشف أسباب تعدى طالبات مدرسة دولية على زميلتهن وطرق العلاج - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 19 يناير 2025 10:45 صباحاً - علق الدكتور تامر شوقي، أستاذ التربية بجامعة عين شمس والخبير التربوي، على واقعة تعدي طالبات على زميلتهن بإحدى المدارس الدولية.

تعدى طالبات المدرسة الدولية على زميلتهن؛ الأسباب والعلاج

وقال الخبير التربوي إنه لا شك أن مشهد تعدى طالبات المدرسة الدولية على زميلتهن داخل المدرسة من المشاهد التى تتنافى مع كل الأخلاق والقيم التربوية وخاصة أنها صادرة من بنات يفترض فيهن الالتزام بدرجة أكبر مع ذلك يمكن عزو ذلك السلوك العدائى لدى هؤلاء البنات من خلال عدة أسباب تشمل:

. الميول الاندفاعية والتى تدفع الطالبة إلى ارتكاب سلوكيات عنيفة ضد زميلتها دون الوضع في الاعتبار عواقب تلك السلوكيات الخطيرة

.الميول السادية لدى الطالبة ورغبتها في إيذاء زميلتها، والشعور بالارتياح من ذلك.

. عدم التسامح وتخزين الطالبة المعتدية لمواقف سلبية سابقة لها مع زميلتها مما يولد لديها الرغبة في الانتقام منها في الوقت المناسب.

. الإحساس بأنها لن توقع عليها أى عقوبة في ضوء كونها تسدد مصروفات دراسية مرتفعة في المدرسة ومن ثم لن يقدر أحد على عقابها.

.افتقاد الطالبة القدرة على الضبط والتحكم الذاتى في انفعالاتها نتيجة لعدم تعليمها ذلك في الأسرة أو حتى المدرسة.

. عدم وجود القدوة أو النموذج السلوكى للطالبة للضبط الانفعالي سواء في نطاق الأسرة أو المدرسة، والتى يمكن أن تقلده.

. روح التنافس والغيرة بين الطالبات والتى قد تظهر في صور عنف جسدي أو لفظى.



.تأثير جماعة الأصدقاء والتى قد تتسبب في شحن طالبة ضد زميلتها.

. رغبة الطالبة في إثبات ذاتها ولفت الأنظار إليها باعتبارها تمتلك القوة.

.تأثير وسائل التواصل الاجتماعي وخاصة التيك توك والتى تظهر كل ما هو غير طبيعي في المجتمع وكأنه طبيعي.

. غياب التربية الدينية الصحيحة سواء في المنزل أو المدرسة أو المجتمع.

. تغاطي إدارة المدرسة أحيانا عن نشر بعض المخالفات السلوكية أو إتخاذ عقوبات صارمة فيها حتى لا يتم تشويه سمعتة المدرسة مما يشجع الطلاب على الاستمرار في ارتكاب تلك المخالفات.

.غياب دور الأخصائى النفسي المدرسي القادر على اكتشاف مثل تلك الحالات اللاسوية والتعامل معها.

العلاج:



. استرداد الأسرة دورها التربوي من جديد وأن يكون الوالدان قدوة سلوكية للأبناء في كيفية التعبير عن انفعالاتهما.

. نشر برامج التربية السليمة للأبناء سواء في الإعلام أو السوشيال ميديا من خلال متخصصين حقيقين وليس مدعين ينقلون معلومات مغلوطة.

. استعادة دور العبادة دورها في النصح والإرشاد مع الاهتمام بالتربية الدينية في المدارس وخاصة في المراحل الأولى من التعليم.

. حرص إدارة المدرسة على تكريم الطلاب الملتزمين ومنحهم شهادات ومكافأة في طابور الصباح فى نهاية كل أسبوع.

. إتاحة فرص ممارسة الأنشطة للطلاب داخل وخارج المدرسة وتنمية مواهبهم مما يمنحهم الثقة بالنفس.

. منع عرض مشاهد العنف في الدراما وكذلك وسائل التواصل الاجتماعي من خلال حجبها.

. استعادة دور الاخصائي النفسي في الكشف عن الطلاب ذوى المشكلات وتوجيههم.

. تطبيق العقوبات بصرامة على الطلاب الذين يرتكبون المخالفات السلوكية بمختلف مستوياتها.

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