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مستشفيات جامعة عين شمس تدشن مشروعًا للكشف مجاني عن بعد بـ 6 تخصصات - أخبار كلمتك

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مستشفيات جامعة عين شمس تدشن مشروعًا للكشف مجاني عن بعد بـ 6 تخصصات - أخبار كلمتك

مستشفيات جامعة عين شمس تدشن مشروعًا للكشف مجاني عن بعد بـ 6 تخصصات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 19 يناير 2025 11:00 صباحاً -  دشنت مستشفيات جامعة عين شمس بالتعاون مع شركة سانوفي للأدوية مشروع جديد تحت عنوان " صحة في بيتك "  يهدف إلى تقديم 1000 كشف مجاني للمرضى عن بعد في ستة تخصصات طبية  هي  الأطفال، المناعة، الجهاز الهضمي، الصدر، الروماتيزم، الجلدية.

مستشفيات جامعة عين شمس تدشن مشروعًا  لتقديم 1000 كشف مجاني عن بعد 

يأتي المشروع تحت رعاية  الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور على الأنور عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية.

وفي كلمته خلال تدشين المشروع أكد الدكتور طارق يوسف، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس ، على الأهمية المتزايدة لتقنيات الطب عن بُعد في تحسين جودة الخدمات الصحية وتوسيع نطاقها.

كما استعرض المشروعات المشتركة التي تم تنفيذها بالتعاون بين مستشفى جامعة عين شمس الرقمي وعددًا من الدول الأفريقية، من بينها الصومال والكاميرون والسودان  ونيجيريا، ودول عربية منها اليمن  والتي تهدف إلى تعزيز الرعاية الصحية في المناطق ذات الاحتياج.

وتطرق  الدكتور طارق يوسف إلى الذكاء الاصطناعي والجراحات الروبوتية ودورها في الطب عن بعد مؤكدًا على دورها فى تمكين الأطباء من إجراء عمليات دقيقة بما يفتح آفاقًا جديدة لعلاج المرضى حول العالم.

وأوضح  الدكتور تامر عمارة مدير مستشفي جامعة عين شمس الرقمى أن التعاون يستهدف الإستفادة من الطب عن بعد فى تيسير الخدمات الطبية للمرضى، من خلال تقليل الوقت والتكلفة المادية المرتبطة بالانتقالات للوصول إلى الخدمات الصحية، بالإضافة إلى المساهمة في تقليل الانبعاثات الكربونية عبر تقليل الاعتماد على وسائل المواصلات.

وأضاف أنه تم التنسيق بين الأقسام المعنية داخل مستشفيات الجامعة لضمان سهولة توجيه المرضى للإستفادة من هذه الخدمة المميزة، بما يعزز من كفاءة تقديم الرعاية الطبية ويحقق رضا المرضى.

‏شهد الفعالية الدكتورة هالة سويد وكيل كلية الطب لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،  الدكتورة ياسمين جمال مدير مستشفى الأطفال، والدكتورة مى الديب مدير مستشفي جامعة عين شمس بالعبور ولفيف من رؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس بكلية الطب.

وفي الختام كرم الدكتور طارق يوسف كل من الدكتور محمود المتينى أستاذ جراحة الكبد ورئيس جامعة عين شمس السابق،  الدكتور مجد فؤاد زكريا أستاذ جراحة المخ والأعصاب ورئيس قسم المخ والأعصاب سابقا،  الدكتورة سحر عز العرب أستاذ الأورام والمهندسة هدى دحروج  تقديرًا لدورهم الريادى في دعم الصحة الرقمية في مستشفيات جامعة عين شمس ومصر.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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