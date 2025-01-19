الرياضة - 10:41 - رويترز عن إعلام إسرائيلي: جيش الاحتلال تسلم أسماء الأسيرات الـ 3 المتوقع الإفراج عنهن اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 19 يناير 2025 10:41 صباحاً - نقلت وكالة رويترز عن وسائل إعلام إسرائيلية، أن جيش الاحتلال تسلم أسماء الأسيرات الـ 3 المتوقع الإفراج عنهن اليوم، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل منذ قليل.

اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس حيز التنفيذ في تمام الساعة الثامنة والنصف من صباح اليوم الأحد، (06:30 بتوقيت غرينتش)، وذلك بعد أن وافقت الحكومة الإسرائيلية بشكل نهائي على الاتفاق.

وينص اتفاق وقف إطلاق النار، الذي تم التوصل إليه بين إسرائيل وحركة حماس بوساطة مصرية قطرية أمريكية، على هدنة مكونة من 3 مراحل، تبدأ الأولى صباح اليوم الأحد، وتستمر لمدة 6 أسابيع، بحسب وزارة الخارجية القطرية.

يأتي ذلك بعد موافقة الحكومة الإسرائيلية النهائية، على الاتفاق، الذي تم التوصل إليه بعد 15 شهرًا من الحرب المدمرة التي خلفت عشرات الآلاف من الضحايا في القطاع.