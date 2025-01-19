مشاهير العرب - تشييع جثمان والد ياسمين عبد العزيز من مسجد المشير طنطاوي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 19 يناير 2025 02:00 مساءً - شُيعت منذ قليل جنازة والد الفنانة ياسمين عبد العزيز من مسجد المشير طنطاوى، والذي وافته المنية مساء أمس السبت.

وشهدت جنازة والد ياسمين عبد العزيز، حضور العديد من نجوم في مقدمتهم الفنان أحمد العوضي، والمنتج تامر مرسى رئيس مجلس إدارة شركة سينرجي والنجم أحمد العوضي، والسيناريست عمرو محمود ياسين، وظهرت ياسمين عبد العزيز متماسكة بعد الجنازة، بينما وقف شقيقها وائل بجانبها يساندها في هذا الوقت العصيب.

وكانتياسمين عبد العزيزأعلنت إلغاء عزاء والدها، الذي كان مقررًا إقامته في مسجد الشرطة بالشيخ زايد يوم الإثنين 20 يناير، واكتفت بتلقي العزاء عند المقابر.

وفاة والد ياسمين عبد العزيز

وأعلنت الفنانة ياسمين عبد العزيز وفاة والدها مساء يوم السبت 19 يناير، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي بكلمات مقتضبة، حيث قالت: «توفي إلى رحمة الله أبويا»، وبعدها قررت إلغاء عزاء والدها مشيرة أنها ستكتفي بتشييع الجنازة، وأخذ العزاء عند المقابر.