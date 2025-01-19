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مشاهير العرب - تشييع جثمان والد ياسمين عبد العزيز من مسجد المشير طنطاوي - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - تشييع جثمان والد ياسمين عبد العزيز من مسجد المشير طنطاوي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - تشييع جثمان والد ياسمين عبد العزيز من مسجد المشير طنطاوي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 19 يناير 2025 02:00 مساءً - شُيعت منذ قليل جنازة والد الفنانة ياسمين عبد العزيز من مسجد المشير طنطاوى، والذي وافته المنية مساء أمس السبت.

وشهدت جنازة والد ياسمين عبد العزيز، حضور العديد من نجوم في مقدمتهم الفنان أحمد العوضي، والمنتج تامر مرسى رئيس مجلس إدارة شركة سينرجي والنجم أحمد العوضي، والسيناريست عمرو محمود ياسين، وظهرت ياسمين عبد العزيز متماسكة بعد الجنازة، بينما وقف شقيقها وائل بجانبها يساندها في هذا الوقت العصيب.

جنازة والد ياسمين عبد العزيز
جنازة والد ياسمين عبد العزيز

وكانتياسمين عبد العزيزأعلنت إلغاء عزاء والدها، الذي كان مقررًا إقامته في مسجد الشرطة بالشيخ زايد يوم الإثنين 20 يناير، واكتفت بتلقي العزاء عند المقابر.

جنازة والد ياسمين عبد العزيز
جنازة والد ياسمين عبد العزيز

وفاة والد ياسمين عبد العزيز

وأعلنت الفنانة ياسمين عبد العزيز وفاة والدها مساء يوم السبت 19 يناير، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي بكلمات مقتضبة، حيث قالت: «توفي إلى رحمة الله أبويا»، وبعدها قررت إلغاء عزاء والدها مشيرة أنها ستكتفي بتشييع الجنازة، وأخذ العزاء عند المقابر.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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