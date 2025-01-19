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مشاهير العرب - رسالة مؤثرة من إيمان العاصي لابنتها في عيد ميلادها (فيديو) - أخبار كلمتك

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القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 19 يناير 2025 02:00 مساءً - وجهت الفنانة إيمان العاصي رسالة مؤثرة لابنتها في عيد ميلادها، والتي تحمل بين طياتها معاني كبيرة من الحب والحنان لها.

ونشرت الفنانة إيمان العاصي، عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مقطع فيديو ومجموعة صور تجمعها بابنتها، هنأتها بها بمناسبة عيد ميلادها.

وعلقت إيمان العاصي، على الفيديو، قائلة: «كل سنة وإنتي معايا وفي حضني وناجحة ومبسوطة وعظيمة يا روح القلب والعين والعقل فخورة بيكي بحبك يا كل الفرح اللي في الدنيا وكل الحب يا أعظم نجاحاتي بحبك».

آخر أعمال إيمان العاصي

جدير بالذكر أن آخر أعمال إيمان العاصي مسلسل برغم القانون، الذي عُرض خارج السباق الرمضاني السابق، حيث تدور أحداث المسلسل في إطار درامي اجتماعي حول ليلى، المحامية التي تعيش في مدينة بورسعيد.

وتكتشف في صباح أحد الأيام اختفاء زوجها دون سبب واضح، وبعد محاولات عديدة للعثور عليه، تكتشف أنه هرب بعد زواج دام عشر سنوات وقصة حب كبيرة أثمرت طفلين، ليلى وهاشم، ومع تصاعد الأحداث، تتكشف الأسرار حتى تصل ليلى إلى السبب الحقيقي وراء هروب زوجها وتركه لها ولأولاده، على الرغم من حبه الشديد لهم.

ويأتي المسلسل من بطولة: إيمان العاصي، هاني عادل، محمد القس، وليد فواز، عايدة رياض، إيهاب فهمي، محمد محمود عبد العزيز، جوري بكر، رحاب الجمل، فرح يوسف، هبة خيال، وعابد عناني.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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