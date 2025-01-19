الرياضة - 05:26 - بث مباشر.. بدء تسليم الأسيرات الإسرائيليات في غزة إلى لجنة الصليب الأحمر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 19 يناير 2025 05:26 مساءً - بدأت «الآن» إجراءات تسليم الأسيرات الإسرائيليات الثلاث في مدينة غزة وتحديدًا بمنطقة «ساحة السرايا»، إلى فريق من لجنة الصليب الأحمر، وذلك بعدما وصلت عناصر من كتائب القسام لهذا المكان وانتشرت في الشوارع، تمهيدًا لتنفيذ التسليم الأول من المرحلة الأولى للهدنة المتفق عليها.

اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

وينص اتفاق وقف إطلاق النار، الذي تم التوصل إليه بين إسرائيل وحركة حماس بوساطة مصرية قطرية أمريكية، على هدنة مكونة من 3 مراحل، تبدأ الأولى صباح اليوم الأحد، وتستمر لمدة 6 أسابيع، بحسب وزارة الخارجية القطرية.

يأتي ذلك بعد موافقة الحكومة الإسرائيلية النهائية، على الاتفاق، الذي تم التوصل إليه بعد 15 شهرًا من الحرب المدمرة التي خلفت عشرات الآلاف من الضحايا في القطاع.

وكان من المفترض أن يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ في تمام الساعة 8:30 من صباح اليوم الأحد، (06:30 بتوقيت غرينتش)، لكن بدأ بالفعل في تمام الساعة 11:30 بعدما وافقت الحكومة الإسرائيلية بشكل نهائي على الاتفاق.

ويأتي ذلك بعد موافقة الحكومة الإسرائيلية النهائية، على الاتفاق، الذي تم التوصل إليه بعد 15 شهرًا من الحرب المدمرة التي خلفت عشرات الآلاف من الضحايا في القطاع.