مشاهير العرب - «دورة عمار الشريعي».. قصور الثقافة تطلق الملتقى الأول للأغنية الوطنية أول فبراير - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 19 يناير 2025 02:00 مساءً - ضمن برامج وزارة الثقافة، برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، واللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، فعاليات «الملتقى الأول للأغنية الوطنية» دورة الفنان عمار الشريعي، بمحافظة المنيا، عاصمة الثقافة المصرية، يوم السبت أول فبراير المقبل.

تقدم الفعاليات على مسرح محافظة المنيا، بمشاركة 5 فرق موسيقية تابعة للهيئة، وبإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان أحمد الشافعي.

يحيي حفل الافتتاح الفرقة المصرية للموسيقى والغناء بقيادة المايسترو مازن دراز، وفي اليوم التالي تقدم فرقة سوهاج للموسيقى العربية عرضا فنيا بقيادة المايسترو خالد حبشي.

وتتواصل الفعاليات يوم 3 فبراير، مع حفل غنائي تحييه فرقة المنيا للموسيقى العربية، كما تقدم فرقة الوادي الجديد في اليوم التالي باقة من أروع الأغاني الطربية.

وتختتم الفعاليات يوم 5 فبراير مع باقة من الأغنيات التراثية تقدمها فرقة أسيوط للموسيقى العربية بقيادة المايسترو حسام حسني.

تنفذ الفعاليات من خلال الإدارة العامة للمهرجانات، برئاسة إيمان حمدي، والإدارة العامة للموسيقى برئاسة الدكتور وليد الشهاوي، وإدارة الفرق المركزية، وبالتعاون مع إقليم وسط الصعيد الثقافي، وفرع ثقافة المنيا، برئاسة رحاب توفيق، ويأتي ذلك ضمن فعاليات مكثفة بمحافظة المنيا، عقب إعلان اختيارها عاصمة للثقافة المصرية لعام 2025، خلال الدورة السادسة والثلاثين للمؤتمر العام لأدباء مصر.