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مشاهير العرب - إلغاء عزاء والد ياسمين عبد العزيز.. وتعليق مؤثر من الفنانة - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - إلغاء عزاء والد ياسمين عبد العزيز.. وتعليق مؤثر من الفنانة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - إلغاء عزاء والد ياسمين عبد العزيز.. وتعليق مؤثر من الفنانة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 19 يناير 2025 11:01 صباحاً - ألغت الفنانة ياسمين عبد العزيز، عزاء والدها الراحل محمد عبد العزيز، بعدما كان مقرر إقامته غدا الاثنين، في مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد.

سبب إلغاء ياسمين عبد العزيز عزاء والدها

وأوضحت الفنانة ياسمين عبد العزيز، سبب إلغاء ياسمين عبد العزيز عزاء والدها في منشورا عبر حساباتها الرسمية بمنصات التواصل الاجتماعي، قائلة: «تم إلغاء العزاء الذي كان مقررا يوم الاثنين بمسجد الشرطة، والاكتفاء بتلقي العزاء عند المقابر، وتقام مراسم الجنازة والصلاة على الفقيد كما هو محدد اليوم بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس».

كما حرص عدد كبير من نجوم الفن على توجيه خالص العزاء للفنانة ياسمين عبد العزيز، وكان من بينهم أحمد العوضي، وريهام حجاج، وحنان ترك، وكريم فهمي، وخالد سليم، والكثير من الفنانين.

وشهدت اللحظات الأخيرة في حياة والد الفنانة ياسمين عبد العزيز وجوده داخل المستشفى، بعد مروره بفترة صحية صعبة في أيامه الأخيرة.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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