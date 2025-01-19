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أول تعليق من ترامب على تبادل الأسرى بين حماس والاحتلال الإسرائيلي - أخبار كلمتك

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أول تعليق من ترامب على تبادل الأسرى بين حماس والاحتلال الإسرائيلي - أخبار كلمتك

أول تعليق من ترامب على تبادل الأسرى بين حماس والاحتلال الإسرائيلي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 19 يناير 2025 03:20 مساءً - علق الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، اليوم الأحد، على عملية تبادل الأسرى بين حماس والاحتلال الإسرائيلي

ترامب يعلق على عملية تبادل الأسرى 

وقال الرئيس الأمريكي المنتخب: إن "خروج الرهائن يبدأ اليوم وستكون ثلاث شابات أول من يخرجن".

وكانت حركة حماس قالت اليوم  إنها سلمت للوسطاء أسماء الأسيرات الثلاث في قطاع غزة اللاتي سيتم الإفراج عنهن، وطالبت بالمقابل بتسليم قائمة الأسرى الفلسطينيين المفترض الإفراج عنهم اليوم.

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، في تقرير لها اليوم الأحد، أن الجيش أكمل استعداداته لاستقبال الأسرى، عبر نشر وحدات مختارة على حدود قطاع غزة.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي: “إن الجيش غير قادر على تحديد الساعة التي يتوقع أن يستلم فيها الصليب الأحمر المختطفات الثلاث اللاتي ستفرج عنهن حركة حماس اليوم”.

وفي وقت سابق من اليوم قال الناطق باسم  كتائب القسام أبو عبيدة: إن كتائب القسام قررت الإفراج اليوم عن الأسرى الصهاينة رومي جونين وإميلي دماري ودورون شطنبر خير.

إسرائيل تتسلم قائمة الأسيرات الـ3 المتوقع الإفراج عنهن

وكانت وسائل إعلام اسرائيلية قالت إنه سيتم الإعلان عن أسماء الأسيرات والصفقة ستنفذ اليوم، بينما أعلنت  هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر مطلع، أن  قائمة أسماء المختطفات الـ3 المفترض الإفراج عنهن اليوم تسلم الآن للوسطاء.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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