مشاهير العرب - أحمد وفيق: بعض البرامج النسائية تصنع مشاكل بين الرجل والمرأة لتحقيق المشاهدات (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 19 يناير 2025 12:46 مساءً - أكد الفنان أحمد وفيق، أن هناك مشكلة واضحة في بعض البرامج التلفزيونية التي تعتمد على إثارة الخلافات بين الرجال والنساء لتحقيق نسب مشاهدة مرتفعة.

وقال أحمد وفيق خلال لقائه ببرنامج «سبوت لايت» مع الإعلامية شيرين سليمان على قناة صدى البلد: «بعض البرامج شغالة على فكرة الخناقة بين الراجل والست، المذيعة تظهر متنرفزة على الرجالة عشان الستات اللي متخانقين مع أزواجهم يعلقوا، وبعدها يظهر حد تاني يبالغ في الدفاع عن الرجالة عشان الرجالة يعلقوا. في الآخر دي كلها سكريبتات والغرض منها أكل عيش وزيادة المشاهدات».

وأضاف: "أنا شايف إن مفيش ست زي التانية ولا راجل زي التاني، واللي خايب مش معناه إن كل الناس خايبة زيه، أوعى تاخد نصيحة من حد خايب أو حياته فشلت، لأن ده بيأثر عليك وعلى قراراتك".

وأشار أحمد وفيق إلى أهمية أن يتحلى الناس بالوعي وعدم الانسياق وراء ما تقدمه بعض البرامج من رسائل سلبية، مؤكدًا أن العلاقات الإنسانية تحتاج إلى الاحترام والتفاهم، وليس التعميم أو الانحياز لطرف على حساب الآخر.

وختم حديثه بالتأكيد على أن النجاح في العلاقات يعتمد على الاحترام المتبادل والتعامل بوعي ونضج بعيدًا عن أي تأثيرات خارجية سلبية.