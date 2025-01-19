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الرياضة - 12:41 - 300 شاحنة مساعدات تتجه إلى معبري كرم أبو سالم والعوجة لتوصيلها لغزة - أخبار كلمتك

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الرياضة - 12:41 - 300 شاحنة مساعدات تتجه إلى معبري كرم أبو سالم والعوجة لتوصيلها لغزة - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:41 - 300 شاحنة مساعدات تتجه إلى معبري كرم أبو سالم والعوجة لتوصيلها لغزة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 19 يناير 2025 12:41 مساءً - دخلت منذ قليل، 300 شاحنة من شاحنات المساعدات المصرية عبر معبر رفح في طريها إلى معبري كرم أبو سالم والعوجة لاتخاذ الإجراءات اللازمة إلى قطاع غزة.

ويدخل اتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه الأربعاء الماضي بين حركة حماس وإسرائيل، حيز التنفيذ بعد أكثر من 15 شهرًا من حرب دموية في قطاع غزة، والتي أحدث كارثة إنسانية وتدميرًا واسعًا وغير مسبوق طال مناحي الحياة كافة.

ويبدأ تطبيق المرحلة الأولى ومدتها 42 يومًا من وقف لإطلاق النار، وانسحاب وإعادة تموضع قوات الاحتلال الإسرائيلية خارج المناطق المُكتظة بالسكان، وتبادل الرهائن والمحتجزين، وتبادل رفات المتوفين، وعودة النازحين داخليًا إلى أماكن سكنهم في قطاع غزة، وتسهيل مغادرة المرضى والجرحى لتلقي العلاج، وتكثيف إدخال والتوزيع الآمن والفعّال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع في جميع أنحاء قطاع غزة، وفق بيان رسمي للوسطاء.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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