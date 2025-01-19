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وزير العمل يلتقي وفدًا من النقابة العامة للسيارات السعودية - أخبار كلمتك

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وزير العمل يلتقي وفدًا من النقابة العامة للسيارات السعودية - أخبار كلمتك

وزير العمل يلتقي وفدًا من النقابة العامة للسيارات السعودية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 19 يناير 2025 02:40 مساءً - التقى وزير العمل محمد جبران، اليوم الأحد، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع وفد من النقابة العامة للسيارات السعودية، برئاسة أسامة سمكري، و المُختصة بإجراء اختبارات للسائقين والفنيين المصريين المرشحين للسفر إلى المملكة للعمل الموسمي خلال موسم الحج والعمرة 2025.

وقال الوزير إن الهدف من هذا اللقاء، الترتيب وتوحيد الإجراءات الخاصة بعملية اختبار وسفر هؤلاء السائقين وعددهم حتى الآن 20 ألف سائق، وكذلك الاتفاق على تأسيس قاعدة بيانات ثابتة مع وزارة النقل السعودية لضمان كافة الحقوق والواجبات للطرفين خلال فترة عمل هؤلاء المصريين هناك.

وزير العمل يلتقي وفدًا من النقابة العامة للسيارات
وزير العمل يلتقي وفدًا من النقابة العامة للسيارات

حضر اللقاء عبد الله المحمادي، مدير شئون شركات النقل بالنقابة العامة للسيارات، بالسعودية، وسعيد هندي عن شعبة شركات الحاق العمالة بالغرفة التجارية بالقاهرة ورئيس مجموعة شركات الهندي.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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