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المتحف المصري الكبير يحتضن مهرجان «آرت كايرو» في نسخته الـ 6 تحت شعار «سلام لكل البلاد» - أخبار كلمتك

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المتحف المصري الكبير يحتضن مهرجان «آرت كايرو» في نسخته الـ 6 تحت شعار «سلام لكل البلاد» - أخبار كلمتك

المتحف المصري الكبير يحتضن مهرجان «آرت كايرو» في نسخته الـ 6 تحت شعار «سلام لكل البلاد» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 19 يناير 2025 02:40 مساءً - يستضيف المتحف المصري الكبير الدورة السادسة لمهرجان آرت كايرو خلال الفترة من 7 إلى 11 فبراير المقبل، تحت شعار سلام لكل البلاد، بمشاركة 27 قاعة عرض من 10 دول عربية وأوروبية، منها مصر، الأردن، لبنان، فرنسا، والدنمارك.

وأكد محمد يونس، مؤسس المهرجان، أن الحدث يتزامن مع الاستعدادات النهائية لافتتاح المتحف المصري الكبير، مضيفًا أن المهرجان يتيح للزوار حوارًا فريدًا بين روائع الفن المصري القديم وأعمال معاصرة من أبرز الفنانين العرب والعالميين. وأوضح أن المهرجان يحمل رسالة سلام، حيث يجتمع الفنانون وعشاق الجمال على أرض مصر لتعزيز قيم التواصل والسلام.

يشهد المهرجان مشاركة أعمال فنية لنحو 70 فنانًا من مصر والعالم العربي، إلى جانب ندوات تناقش قضايا الفنون التشكيلية وطرق تسويقها، مع إطلاق برنامج جديد لإعداد كوادر نقدية متخصصة. كما يسلط الضوء على أعمال لفنانين بارزين مثل آدم حنين، حلمي التوني، وسعاد مردم بك، بجانب قاعات عرض كبرى مثل "وادي فنان" الأردنية وأرميه اللبنانية.

يهدف المهرجان إلى إبراز ازدهار الفن التشكيلي في المنطقة العربية، والتأكيد على دور الفن كرسالة سلام وجسر للتواصل الثقافي.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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