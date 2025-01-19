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النائب علاء عابد: دخول هدنة وقف إطلاق النار حيز التنفيذ خطوة مهمة لفتح مجال إعادة الإعمار - أخبار كلمتك

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النائب علاء عابد: دخول هدنة وقف إطلاق النار حيز التنفيذ خطوة مهمة لفتح مجال إعادة الإعمار - أخبار كلمتك

النائب علاء عابد: دخول هدنة وقف إطلاق النار حيز التنفيذ خطوة مهمة لفتح مجال إعادة الإعمار - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 19 يناير 2025 02:40 مساءً - أشاد النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، بدخول هدنة وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ.

وقال عابد، في بيان له، إن هذه الهدنة تمثل خطوة هامة نحو وقف نزيف الدم، وفتح المجال أمام جهود إعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار في المنطقة.

وأكد رئيس نقل النواب، أن مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لعبت دوراً رائداً في التوسط لوقف التصعيد، من خلال جهودها الدبلوماسية المكثفة واتصالاتها مع كافة الأطراف المعنية.

وأوضح نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أنه يُبرز هذا الإنجاز حرص مصر المستمر على تحقيق السلام وحماية الشعب الفلسطيني من التداعيات الخطيرة للعنف، مؤكدا على أهمية مواصلة تقديم الدعم المصري الإنساني والإغاثي، مشيراً إلى أن مصر كانت وستظل السند الرئيسي للأشقاء الفلسطينيين.

ولفت رئيس نقل النواب، إلى أن قامت مصر بفتح معبر رفح لتسهيل دخول المساعدات الطبية والمواد الغذائية، بما يخفف من معاناة الشعب الفلسطيني ويضمن استمرار الحياة اليومية في ظل الظروف القاسية.

وأكد النائب علاء عابد، أن هذه الجهود الإنسانية ليست جديدة على مصر، فهي تسير ضمن رؤية مصرية شاملة لدعم الشعب الفلسطيني والوقوف بجانبه في كل المحن التي يمر بها.

ودعا رئيس نقل النواب، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه القضية الفلسطينية، والعمل على دعم جهود إعادة الإعمار وضمان تدفق المساعدات بشكل مستمر، مؤكدا على أن مصر ستواصل جهودها في دعم الحقوق الفلسطينية المشروعة والعمل على تحقيق السلام العادل والشامل.

واختتم رئيس نقل النواب، بيانه بالتأكيد أن وقف إطلاق النار هو خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنه يجب أن يُتبع بخطوات نحو إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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