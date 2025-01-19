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مشاهير العرب - فيلم «الدشاش» يواصل تحقيق المركز الأول بدور العرض السينمائية - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - فيلم «الدشاش» يواصل تحقيق المركز الأول بدور العرض السينمائية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - فيلم «الدشاش» يواصل تحقيق المركز الأول بدور العرض السينمائية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 19 يناير 2025 02:40 مساءً - يواصل فيلم «الدشاش» بطولة محمد سعد، تحقيق إيرادات مميزة بدور العرض السينمائية.

إيرادات فيلم الدشاش

وبلغت إيرادات فيلم الدشاش حوالي 1.425.760 مليون جنيه، أمس السبت، في شباك التذاكر بدور العرض السينمائي، مما جعله يحتل المرتبة الأولى بين الأفلام المعروضة معه.

اقترب من 3 ملايين جنيه.. محمد سعد يتصدر إيرادات الأفلام
فيلم الدشاش لمحمد سعد

أحداث مسلسل الدشاش

وتدور أحداث فيلم الدشاش في إطار اجتماعي كوميدي، إذ يقدم محمد سعد شخصية رئيس عصابة، خارج عن القانون، يواجه الكثير من الأعداء، قوي، لا يخشى أحدا، يواجه مواقف في حياته يتسبب في تحولها تمامًا، ويبدأ رحلة التغيير والبحث عن فرصة جديدة بحياة مختلفة عن التي عاشها ويتصدى إلى العديد من الصعوبات.

فيلم الدشاش
فيلم الدشاش

أبطال فيلم الدشاش

يضم فيلم الدشاش، في بطولته بجانب محمد سعد، عدد من نجوم الفن أبرزهم: زينة، باسم سمرة ونسرين طافش، ورشوان توفيق، مصطفى أبو سريع، ومحمد جمعة، وهو من تأليف جوزيف عطيه وإخراج سامح عبد العزيز.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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