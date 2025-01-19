وزير التعليم العالي: هدفنا إعداد خريج يتواءم مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 19 يناير 2025 02:40 مساءً - أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، أن الوزارة تعمل على إعداد خريجين من الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية، يتواءم مع سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

إعداد خريجين مناسبين لبيئة العمل

وأضاف الوزير، أن هناك 4 قطاعات تضم وظائف تتواءم مع سوق العمل وهي الطب وعلوم الحياة، مثل: «كليات الطب الأسنان - الصيدلة - التمريض - كليات العلوم» مثل: «العلاج الطبيعي والطب البيطري».

متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي

وتابع الدكتور أيمن عاشور، أن منظومة التعليم العالي والبحث العلمي تحظى بدعم غير مسبوق من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى اهتمام الوزارة بتقديم برامج دراسية حديثة تواكب متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي لتعزيز مكانة جمهورية مصر العربية كوجهة تعليمية.

نظام السنة التأسيسية في منظومة التعليم الجامعي

وأشار الدكتور أيمن عاشور، إلى أن نظام السنة التأسيسية المقرر العمل بها في منظومة التعليم الجامعي للالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية، معمول بها في كافة نظم التعليم ومن خلالها يتم تأهيل الطالب لما يرغب في دراسته خصوصا لو كان هناك نقص في المواد التي يجب أن يكون مؤهلا لها، كما أن التحاق الطالب بالسنة التأسيسية بها من عدمه حرية شخصية وحسب رغبته.

جلسة الحوار المجتمعي حول مقترح شهادة البكالوريا المصرية

وانطلقت منذ قليل، جلسة الحوار المجتمعي مع رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير الصحف والمواقع والسادة الإعلاميين حول مقترح «شهادة البكالوريا المصرية» بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة عماد حسين وأحمد موسى وجمال الكشكي وإسلام عفيفي والكاتبة الصحفية علا الشافعي، رئيس تحرير اليوم السابع، ويدير الجلسة الإعلامى أسامة كمال، وحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

نظام البكالوريا المصرية

يعد نظام البكالوريا المصرية المقترح تطويرًا كبيرًا في طريقة تدريس المواد الدراسية للطلاب، حيث سيتم تدريس 14 مادة دراسية موزعة على الصفوف الدراسية في المرحلة الثانوية.