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الرياضة - 02:40 - الأخضر بكام النهارده؟.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 19 يناير 2025 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 02:40 - الأخضر بكام النهارده؟.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 19 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:40 - الأخضر بكام النهارده؟.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 19 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 19 يناير 2025 02:40 مساءً - استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، داخل البنوك العاملة في مصر بمنتصف تعاملات اليوم الأحد 19 يناير 2025، ليبلغ سعره في البنك المركزي نحو 50.31 جنيه للشراء و50.44 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

ويستعرض موقع كلمتك، لمتابعيه معرفة كل ما يخص سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك العاملة داخل مصر، وذلك ضمن خدمة مستمرة يقدمها لزواره في مختلف المجالات.

سعر الدولار

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 19 يناير 2025

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

بلغ سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك المركزي نحو 50.31 جنيه للشراء و50.44 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري إلى 50.30 جنيه للشراء و50.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر نحو 50.31 جنيه للشراء و50.41 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

أما عن سعر الدولار في بنك الإسكندرية مقابل الجنيه المصري بلغ نحو 50.30 جنيه للشراء، 50.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار
سعر الدولار

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه المصري نحو 50.35 جنيه للشراء، 50.545 جنيه للبيع.

سعر الدولار في قناة السويس

بينما وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس إلى 50.32 جنيه للشراء، 50.42 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك العربي الإفريقي

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري نحو 50.30 جنيه للشراء، 50.40 جنيه للبيع.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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